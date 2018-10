Regjeringen iverksetter full granskning av Tolga-saken

INNENRIKS 2018-10-15T12:32:29Z

Regjeringen har bedt Fylkesmannen i Hordaland om å granske alle sider av Tolga-saken. De vil i tillegg undersøke om noen kommuner misbruker ordningen som gir dem ekstra midler for psykisk utviklingshemmede.

Publisert: 15.10.18 14:32 Oppdatert: 15.10.18 16:32

– Vi skal komme til bunns i hva som har skjedd, slik at vi kan unngå at noe slikt skjer igjen, sier kommunalminister Monica Mæland.

Bakgrunnen for granskningen er VGs saker om de tre brødrene Lars Peder, Arvid og Magnus Holøyen.

Kommunalministeren slår allerede nå fast at det er begått alvorlige feil i saken.

– Vi kan jo slå fast at noen har fått en diagnose de ikke skulle hatt, noen har fått midler de ikke skulle hatt, og noen har fått et vergemål de ikke skulle hatt. Så vi kan slå fast at denne saken er alvorlig, sier Monica Mæland til VG.

Stikkprøver i flere kommuner

Fylkesmannen i Hordaland har også fått i oppdrag å undersøke om norske kommuner følger regelverket for registrering av psykisk utviklingshemmede.

– Fylkesmannen kommer også til å bli bedt om å undersøke om det er grunn til å tro at dette er noe som kan ha foregått andre steder. Det skal vi gjøre gjennom stikkprøver til fylkeslegen, sier Mæland.

Tre instanser skal samarbeide om den store granskingen: Helsetilsynet, Sivilrettsforvaltningen, og Fylkesmannen, som koordinerer samarbeidet.

Dette opplyste Monica Mæland på en pressekonferanse hun holdt sammen med helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) og justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) mandag ettermiddag.

– Håper det kan hjelpe andre

VG fortalte lørdag historien om om brødrene Lars Peder, Arvid og Magnus Holøyen som ble registrert som psykisk utviklingshemmede av Tolga kommune – uten at de visste det selv. Brødrene ble også satt under vergemål mot sin vilje.

Les hele historien: Tre brødre på Tolga

Magnus Holøyen (25) var den siste av de tre brødrene som fremdeles var underlagt vergemål, frem til torsdag forrige uke . I vergemålet ble det hevdet at Magnus var psykisk utviklingshemmet, noe som ikke stemmer.

Mandag så han den direktesendte pressekonferansen live på mobilen.

– Det er jo litt morsomst at tre statsråder står og snakker om oss, sier Magnus Holøyen til VG.

Han er glad for nyheten om at saken skal granskes.

– Det er veldig bra at de setter i gang en gransking. Det viser at de bryr seg, og forhåpentligsvis kan det også hjelpe andre i samme situasjon.

Liv Melgård, moren til de tre brødrene, ønsker også granskningen velkommen:

– Jeg synes det er veldig bra. Det måtte komme en granskning. Jeg blir ganske forskrekket når jeg hører Tor Mikkel Wara si at det skal være omtrent umulig å sette verge på mennesker i Norge i dag på den måten, og tenker på hvor lett det var å gjøre det på mine tre gutter, sier hun.

– Det er skremmende at dette kunne skje.

Søndag ga ordfører i Tolga, Ragnhild Aashaug, en uforbeholden unnskyldning til brødrene.

Påvirker kommunenes inntekter

Søndag publiserte VG en kartlegging som viser at norske kommuner har registrert 3000 flere psykisk utviklingshemmede enn for ti år siden.

Se utviklingen og søk opp din kommune her.

Den årlige registreringen av psykisk utviklingshemmede som får tjenester, påvirker hvor mye penger hver kommune får i overføringer fra staten. Det er rådmannen og en revisor som garanterer for at tallet er riktig.

Staten har ikke ført tilsyn med ordningen på ni år.

Kommunalministeren sier det ikke er grunnlag for å endre denne ordningen nå.

– Men det vil vi jo måtte vurdere det når fylkesmannen i Hordaland leverer sin rapport, sier hun.

Kommunenes registrering av psykisk utviklingshemmede Hvert år rapporterer kommunene inn antall innbyggere over 16 år med psykisk utviklingshemming. Disse tallene inngår i den kompliserte beregningen av hvordan midler fra staten skal fordeles mellom kommunene. Personene som registreres må ha diagnosen psykisk utviklingshemming eller en bekreftelse fra en lege eller psykolog på at tilstanden deres tilsvarer psykisk utviklingshemming. I tillegg må de få kommunale tjenester. I år tilsvarer denne kompensasjonen 656.000 kroner per person. Det er Helsedirektoratet som henter inn tallene, som igjen rapporteres videre til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Erfaren jurist skal granske

En av landets mest rutinerte jurister, Rune Fjeld (67), skal frigjøres fra stillingen som assisterende fylkesmann i Hordaland for å lede granskningen av Tolga-saken.

Innen 29. oktober skal Fylkesmannen i Hordaland gi regjeringen beskjed om hvor lang tid de trenger for å gjøre sin gjennomgang, og komme med en fremdriftsplan.

– Fjeld er mangeårig lagdommer, han var førstelagmann i Gulating lagmannsrett før han kom til fylkesmannsembetet. Det var fordi vi hadde en slik ressurs at vi fikk denne granskningen, sier fylkesmann Lars Sponheim.

Fjeld håper å være ferdig med Tolga-granskningen til jul.

Skal se på retningslinjene

Tester fra februar i år viste at to av brødrene Holøyen ikke har psykisk utviklingshemming . Helseminister Bent Høie vil be Helsedirektoratet gå igjennom dagens praksis knyttet til diagnostisering.

– Det er ting som tyder på at det her kan være ulik praksis, og så må vi eventuelt se på behovet for å lage nasjonale retningslinjer, sier helseministeren.

Statens sivilrettsforvaltning vil ha ansvar for å gå igjennom det som handler om vergemålet i rapporten til regjeringen.

– Det skal i utgangspunktet ikke skje. Nå har disse sakene vært oppe for statens sivilrettsforvaltningen, og de har underkjent fylkesmannens vedtak, men jeg synes likevel det er grunn til å gå igjennom både regelverk, praksis og prosedyre, sier justisminister Tor Mikkel Wara.

Rune Fjeld, som skal lede granskningen, sier veien blir litt til mens de går:

– Det er slik at Fylkesmannen i Hordaland skal koordinere blant annet undersøkelsene av Statens helsetilsyn, som skal se på diagnose-aspektet, og Statens sivilrettsforvaltning, som skal se på vergemål-aspektet. For øvrig vil vi måtte foreta lovlighetskontroll i forhold til hvor personer er brukt som inntektskilde for kommunene. Det er også gitt signaler om at dette skal vurdere for flere kommuner enn Tolga - muligens gjennom stikkprøver, sier Fjeld.