KRAGERØ FENGSEL: Kvinnen har sittet i varetekt i Kragerø fengsel i forkant av rettssaken. Her tar hun farvel med privatetterforsker Finn Abrahamsen, som etter begjæring fra forsvarene Olav Sylte og Katja Hakvaag (til venstre i bildet) skal følge rettssaken. Foto: Ådne Husby Sandnes / VG

Syvbarnsmor sier hun var glad i begge mennene hun er tiltalt for å ha drept

INNENRIKS 2018-11-12T04:56:22Z

Døde to menn som sto henne nær rett etter at den 43 år gamle kvinnen hadde vært sammen med dem, eller drepte hun dem begge og forlot åstedet?

Publisert: 12.11.18 05:56

26. mars 2002: En 52 år gammel mann blir funnet død i et oversvømt boblebad. Kranen sto på varmt, men vannet som rant var blitt iskaldt. Det skal ha ligget en våt dyne på gulvet.

5. april 2014: 66 år gamle Øystein Hagel Pedersen blir funnet død på rom 221 på First hotel, trolig med hodet ned i puten. På nattbordet og gulvet lå det sovepiller.

11. september 2018: Påtalemyndigheten mener at én kvinne, 52-åringens datter og 66-åringens ekssamboer, drepte dem begge.

Den nå 43 år gamle syvbarnsmoren skal ha vært den siste som så dem i live.

– Jeg var glad i dem begge, sier kvinnen, som møter VG på et besøksrom i Kragerø fengsel.

Hun nekter for å ha drept dem.

Motivene

Ifølge VGs opplysninger har politiets etterforskning vist at den drapstiltalte kvinnen mente at Hagel Pedersen var grunnen til alle problemene hun hadde med barnevernet.

– Jeg og Øystein var utrolig glad i hverandre, og ungene var viktig for oss. Av de mennene jeg har hatt i mitt liv, så har han stilt opp for de andre barna mine også, sier kvinnen.

Når det gjelder farens dødsfall i 2002, skal etterforskningen peke i retning av at motivet knytter seg til kvinnens ønske om arv.

Før hun ble pågrepet, la 43-åringen ut bilder på Facebook av det som bostyrer la til grunn at var farens testamente, hvor det står at kvinnen bare skal arve pliktdelen på en million kroner. Kvinnen mener hun fortjente mer arv, ifølge VGs opplysninger.

– Hvordan opplevde du arveoppgjøret?

– Det var vanskelig, urettferdig og uriktig. Det har vært viktig for meg å få løftet hele saken opp og frem. Men at det skulle bli til dette, det … Jeg godtar ikke å bli tråkket på eller bli dårlig behandlet, jeg godtar ikke urettferdighet. Hvis jeg blir det, så sier jeg ifra. Men ikke på denne måte, sier kvinnen, med tanke på drapstiltalen.

Hun beskriver sin far som en snill og grei mann.

– Han var gøyal å være sammen med. Han hadde et veldig stort alkoholproblem, men vi hadde likevel et godt forhold, sier kvinnen.

Omstridt UC-etterforskning

Kvinnen har ikke forklart seg som siktet. Hun ønsker heller ikke å forklare seg når rettssaken starter i Kristiansand tingrett på mandag. Hun vil etter alt å dømme svare dommeren at hun «nekter straffskyld».

Mange spørsmål står derfor ubesvart, men etter en over fire år lang skjult og spektakulær etterforskning, mener påtalemyndigheten at det kan bevises utover enhver rimelig tvil at hun tok liket av menn som sto henne nær ved hjelp av medikamenter og/eller drukning eller kvelning.

Det har også foregått en beviskamp i retten før rettssaken. Politiet infiltrerte kvinnens liv med en undercover-agent i tre år.

I samtalene ba undercover-agenten «Anna» den drapstiltalte syvbarnsmoren om hjelp til å kvitte seg med en fiktiv, plagsom kjæreste. Svarene den drapstiltalte 43-åringen ga mener politiet styrker drapsmistanken mot kvinnen.

Ifølge Fædrelandsvennen er et av bevisene i saken et barn som skal ha overhørt kvinnen planlegge drapet på sin 52 år gamle far.

Beviskrangelen

Kvinnens forsvarer, Olav Sylte, mener deler av samtalene imellom den nå drapstiltalte kvinnen og undercover-agenten er ulovlige bevis. Han har av den grunn krevd at retten ikke skal få høre disse samtalene.

Sylte mener kvinnens rett til å forholde seg taus i en straffesak ikke er respektert av politiet. Nylig besluttet sorenskriveren i Kristiansand tingrett at dommeren under rettssaken skulle ta stilling til om undercover-samtalene kunne brukes som bevis.

Sylte anket denne avgjørelsen og mente retten måtte ta stilling til spørsmålet før det blir benyttet i rettssaken.

Påtalemyndigheten mener bevisene er lovlige.

– Vi er av den oppfatning at samtalene ikke er avhør, og at hun dermed ikke har hatt rett til å bli gjort oppmerksom på rettigheten til å forholde seg taus, sier statsadvokat Leif Aleksandersen til VG.

Det store spørsmålet er om bevisene holder vann. Tiltalen mot kvinnen inneholder mange forbehold, særlig i tilknytning til dødsårsak.

Drapstiltalen POST 1a: Natt til søndag 6. april 2014 på rom 221 på First hotell i Dronningens gate 66 i Kristiansand, drepte hun Øystein Hagel Pedersen. Hun sørget for at han inntok et større antall tabletter av typen Stilnoct inneholdende virkestoffet zolpidem i en mengde som kunne være dødelig. Deretter blokkerte hun luftveiene hans, trolig med en pute. Øystein Hagel Pedersen døde av forgiftning eller kvelning. POST 1b: En gang i tidsrommet tirsdag 26. mars om kvelden til onsdag 27. mars på formiddagen i 2002 på X i X i Kristiansand, drepte hun sin far X på hans bopel. Avdøde ble funnet i et badekar sistnevnte dag ca. kl. 1300. Hun sørget for at X, som var kraftig beruset, inntok tabletter inneholdende virkestoffet diazepam. I forbindelse med at han oppholdt seg i badekaret presset hun trolig hodet hans under vann. X døde av drukning eller forgiftning. POST 2: En annen av kvinnens ekskjærester våknet opp på Sørlandet sykehus i januar 2014 – angivelig etter at kvinnen hadde dopet ham ned. Ifølge tiltalen skal kvinnen ha dopet ned mannen flere ganger, og stjålet over 150 000 kroner fra ham i løpet av bare noen måneder mellom 2011 og 2012, ifølge tiltalen. Mannen skal møte som vitne i rettssaken.

Ifølge VGs opplysninger er det også knyttet en viss usikkerhet innad i politiet til om bevisene holder til en fellende dom for begge drapene.

Skjulte metoder

26. september i fjor innkalte politiet til en pressekonferanse hvor de opplyste at kvinnen var pågrepet og siktet for to drap.

Kvinnen var pågrepet hjemme i leiligheten sin i utkanten av Kristiansand.

Da hadde politiet drevet en skjult etterforskning også i og rundt leiligheten over lengre tid. Det ble drevet spaning, overvåkning og romavlytting i leiligheten og bilen hennes. Alt i håp om at hun skulle røpe detaljer om at det var hun sto bak de to dødsfallene.

– Fryktelig beskjed

5.–6. april 2014: Kvinnen skal ha forlatt First Hotel alene. Tidligere på kvelden hadde hun vært ute og spist middag med ekssamboeren Øystein Hagel Pedersen på den populære restauranten «Hos naboen» i Kristiansand sentrum.

De skal deretter ha returnert til hotellet. På et tidspunkt forlot hun hotellet med ekssamboerens kort. Hun skal ha forsøkt å ta ut penger to steder, men etter å ha tastet feil kode, ble kortet slukt. Hun skal etter hvert ha tatt en taxi hjem.

I en vitneforklaring forklarte kvinnen til politiet at hun fikk bankkortet av Hagel Pedersen for å kjøre innkjøp. Dette mener politiet ikke står til troende.

Tidligere på kvelden hadde brannalarmen gått på First Hotel. Hotell- og nattklubbgjester ble evakuert. Vitner så da kvinnen, men ikke ekssamboeren Hagel Pedersen, noe daværende hotellsjef reagerte på.

Hagel Pedersen ble funnet død dagen etter, trolig med hodet ned i puten på First hotel i Kristiansand sentrum. Vitner har forklart at de lå tabletter på nattbordet og på gulvet.

Påtalemyndigheten mener kvinnen sørget for at Hagel Pedersen inntok en større mengde Stilnoct som kunne være dødelig og at hun deretter kvelte ham, trolig med en pute. Ifølge tiltalen døde han som følge av kvelning eller forgiftning.

Kvinnen heder på sin side at hun fikk beskjeden om at ekssamboeren var funnet død dagen etter.

– Det var en fryktelig beskjed å få, sier kvinnen til VG.

– Hadde ringt politiet

Tilbake på besøksrommet i Kragerø fengsel, ønsker ikke kvinnen å forklare seg om konkret om drapssaken overfor VG, men hevder hun ikke løser problemer eller konflikter på måter beskrevet i tiltalen.

Hun setter seg heller ned foran tastaturet og Facebook og gjør alle oppmerksomme på urettferdighet hun føler seg utsatt for.

– Hadde jeg vært forbannet på Øystein, hadde jeg ringt politiet. Men jeg og Øystein hadde ingen problemer, hevder kvinnen.

Var på besøk hos faren

Kvinnen skal ha vært på besøk hos sin 52 år gamle far i Kristiansand dagen før han ble funnet død 27. mars. Han funnet i et oversvømt badekar.

Datteren skal ha vært den siste personen som så ham i live.

Det var gjennom etterforskning av Hagel Pedersens dødsfall at politiet også fikk opplysninger om farens dødsfall.

Under etterforskning av Hagel Pedersens dødsfall, fikk politiet også opplysninger om dødsfallet til den nå tiltalte kvinnens far.

52-åringen ble aldri obdusert, men i desember i fjor gjennomførte politiet en gravåpning.

Rettsmedisinerne kunne ikke påvise dødsårsaken til faren, men det ble funnet spor av et legemiddel som virker sløvende i graven.

Uklare dødsårsaker

Et spørsmål som kommer til å bli gjenstand for debatt i rettssalen er dødsårsak.

Ifølge tiltalen sørget kvinnen for at Øystein Hagel Pedersen inntok et større antall Stilnoct-tabletter som kunne være dødelig. Deretter blokkerte hun Pedersens luftveier, trolig med en pute, ifølge tiltalen.

– Begge dødsfallene er naturlige på den måten at de ikke skyldes av at de har blitt tatt livet av ved drap. Vi mener at det ikke er bevis gjennom etterforskning at dette dreier seg om to drap, sier advokat Sylte.