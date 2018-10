Morgenoppdatering 29.10.2018

FLYSTYRT: Minst 188 personer er savnet etter at et fly fra det indonesiske selskapet Lion Air styrtet i sjøen utenfor Jakarta mandag morgen lokal tid. Bildet er fra mars 2013 og viser et annet fly fra sammen selskap etter avgang fra Sukarno-Hatta-flyplassen i Tangerang utenfor Jakarta.

Foto: ADEK BERRY / AFP