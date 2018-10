KNALLHARDT OPPGJØR: KrFU-nestleder Nikolai Berglund Skogan vil ikke trekke seg fra KrF-landsmøtet, tross hard intern kritikk fra 23 KrFU-topper. I en ny intern e-post får han støtte fra 26 andre KrFU-topper. Foto: Helge Mikalsen

26 KrFU-topper svarer på hudfletting av egne nestledere

I en intern e-post går 26 KrFU-topper ut og protesterer sterkt på kravet om at nestlederne må trekke seg.

Publisert: 17.10.18 09:39

Splittelsen i KrFU er total.

Tirsdag skrev 23 KrFU-topper under på et knallhardt opprør mot KrFU-nestlederne som skal stemme med Knut Arild Hareide på landsmøtet. I en intern e-post fikk de beskjed om å trekke seg – med formuleringen «dere dolker oss i ryggen ved første veikryss».

Nå svarer 26 andre KrFU-topper og forsvarer sine nestledere i et nytt internt oppgjør. I en e-post som VG har fått tilgang til, heter det at de 26 har full tillit til de som vil stemme med Hareide:

«At det i e-posten uttrykkes mistillit mot disse skuffer oss. Vi er stolte over at de skal representere KrFU på landsmøtet og ellers i partiet», står det i e-posten.

– Handler om respekt

Som VGs oversikt viser, planlegger 5 av 12 delegater fra KrFU å stemme for at KrF skal gjøre Jonas Gahr Støre til statsminister. Det selv om KrFU i september hadde et landsmøte hvor de vedtok å gå inn i regjering med Høyre, Venstre og Frp.

KrFUs nestledere er to av de fem som ikke føler seg bundet av dette vedtaket. Tross gårsdagens opprop om at de må trekke seg, nekter de å bøye av.

– Demokrati handler ikke om at vinnerne tar alt. Det handler om respekt for både flertallet og for mindretallet, heter det videre, heter det i den interne e-posten sendt 06:58 onsdag morgen.

– Situasjonen er en helt annen

KrFUs sentralstyremedlemmer, fylkesledere og direktevalgte har fått det nye, krasse oppgjøret. Avsender på e-posten er Simen Bondevik, barnebarnet til Kjell Magne Bondevik.

– Ingen på landsmøtet visste om rådet Knut Arild Hareide ville komme med en uke senere. Nå vet vi det, skriver de 26 KrFU-erne.

– Under KrFUs landsmøte ble ikke et regjeringssamarbeid med Ap og Sp diskutert. Situasjonen er altså en helt annen nå enn da KrFUs landsmøte og voteringen det henvises til fant sted, skriver de.