TIDLIGERE MAKKERE: Trond Giske trakk seg som nestleder i Ap Arbeiderpartiet konkluderte med at Giske i fem tilfeller skal ha brutt partiets retningslinjer.

Ny bok: Tajiks medarbeider varslet om trakassering fra Giske

INNENRIKS 2018-10-17T18:45:05Z

To av varslene som førte til Trond Giskes avgang, kom fra en av Hadia Tajiks medarbeidere og en rådgiver ansatt i Aps stortingsgruppe.

Publisert: 17.10.18 20:45 Oppdatert: 17.10.18 21:07

Det går frem av boken «Alle skal ned», skrevet at VGs politiske journalister Lars Joakim Skarvøy og Marie Melgård. I boken gjengis varslene fra de to i sin helhet.

I januar konkluderte Arbeiderpartiet med at tidligere nestleder Trond Giske hadde brutt partiets retningslinjer om seksuell trakassering. Innholdet i varslene fra disse to kvinnene var blant episodene som ble vurdert som seksuell trakassering.

Deres historier er ikke tidligere omtalt, annet enn en versjon som Nettavisen gikk ut med. Denne versjonen var det flere som reagerte kraftig på, at innholdet var feilaktig fremstilt og underdrevet.

Begge varslene handler om episoder fra partifester i henholdsvis 2014 og 2016.

Når VG kontakter Giske sier han at han ikke har bidratt til boken, og ikke ønsker å kommentere.

– Ble invitert på nachspiel

Den ene kvinnen som varslet er en av Hadia Tajiks medarbeidere.

Varselet, som gjengis i boken, handler som en episode fra partiets sommerfest samme år. I varselet skriver kvinnen at hun hadde dratt direkte til en bar som festdeltakerne reiste til etter festen, og da hun ankom ble hun stående utenfor. Hun så noen kjentfolk i lokalet, og til slutt kom Giske ut. I varselet skriver hun at Giske sa til henne at de var i ferd med å avslutte eller stenge inne, men at han skulle ha med en gjeng på nachspiel og lurte på om hun ville bli med. Da hun spurte om de ikke skulle vente på resten for å fylle opp en taxi, skriver hun at Giske sa de andre skulle drikke opp, og at de to kunne dra i forveien og gjøre klart.

Da de to ankom leiligheten, satte de seg på verandaen med en flaske vin, og snakket om partiet, ifølge varselet.

«Fremdeles hadde ingen av de andre deltakerne som skulle komme på nachspielet dukket opp. Jeg oppfattet heller aldri at han var i kontakt med noen av dem» skriver kvinnen i varselet, og skriver at hun bemerket at de var «utrolig treige».

Så satte de seg inn og fortsatte praten. Kvinnen skriver at hun hadde kjent Giske lenge, uten å ha opplevd at han hadde vist noen seksuell interesse for henne.

– Tok tak i hodet hennes

Stemningen endret seg da Giske satte seg ved siden av kvinnen i sofaen, skriver hun. Det kom overraskende på henne. Hun spurte hvordan det gikk med Giskes kjæreste.

«Jeg følte at jeg hadde et behov for å «minne ham på» at han hadde en kjæreste», skriver hun.

Praten gikk fortsatt om politikk, men endret seg til å handle mer om henne, og han roste innsatsen hennes for partiet. Så, midt i en setning, skriver kvinnen at han tok tak i hodet hennes, trakk henne mot seg, og kysset henne.

«På tross av at jeg hadde opplevd at stemningen var endret, ble jeg helt paff da dette skjedde. Jeg fortsatte å snakke om valget i Oslo og hva vi måtte gjøre for å vinne. Han fortsatte å holde hodet mitt og kysse meg på munnen og på halsen. Han begynte å ta meg på brystene. På dette tidspunktet begynte jeg å bli mindre paff og mer urolig» skriver hun.

– Var ikke sikker på veien ut

Kvinnen skriver at hun forsøkte å avspenne situasjonen, og at hun sa dette var noe de ikke kunne gjøre, men at Giske fortsatte å kysse henne og ta henne på brystene. Da skriver hun at det gikk opp for henne at hun ikke var 100 prosent sikker på veien ut, og om hun måtte forbi noe for å komme til utgangsdøra. Så kom det en periode hvor hun ikke husker noe.

«Jeg har ingen mistanke om eller grunn til å tro at det var noe mer alvorlig som skjedde i denne perioden Jeg har et glimt av at jeg er avkledd på overkroppen, mens jeg fremdeles snakker om valgkampen i Oslo, men dette er ikke noe jeg kan si med sikkerhet», skriver hun. Hun har ikke noe klart minne av at hun sa «nei» eller «stopp».

Til slutt skriver kvinnen at Giske ledet henne ut på soverommet, påkledd, og la seg ned. Hun opplevde at han forventet at hun skulle legge seg ned sammen med ham.

«Jeg brer isteden dyna over ham og ønsker ham en god natt og drar. Han gjør ikke noe forsøk på å holde meg igjen eller hindre at jeg drar», skriver hun.

I boken kommer det fram at kvinnen aldri snakket med Giske eller andre om hendelsen igjen, før mange andre kvinner brukte #Metoo-kampanjen til å fortelle om overtramp og maktmisbruk.

Trond Giske vil ikke kommentere saken, men i sitt brev til sentralstyret bestrider Giske på det sterkeste at det har vært noen fysiske tilnærmelser som kyssing eller beføling, og mener at sentrale deler av dette varselet ikke medfører riktighet. Han hevder å kunne underbygge dette.

– Visste ikke hvordan jeg skulle reagere

Den andre kvinnen som varslet, var rådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe, og varslet partiledelsen om en hendelse på partiets sommeravslutning i Oslo i 2016. Også hun varslet etter å ha blitt rådet til det gjennom samtaler med andre i stortingsgruppa, ifølge boken. Hun varslet klubbleder Ingunn Yssen 11. desember 2017.

I varselet som gjengis i boken forteller hun at hun tidlig på kvelden fikk inntrykk av at Trond Giske studerte henne med blikket. Da hun stod sammen med andre og pratet, skriver hun i varselet at Giske dro henne ned på fanget sitt, og holdt armen hennes fast bak ryggen, mens han strøk henne på rumpa.

«Jeg visste ikke hvordan jeg skulle reagere, og synes det var vanskelig å opptre irettesettende eller snurt», skriver hun.

Senere, da utestedet stengte, forteller hun at hun satt ved siden av ham i en taxi som skulle ta dem videre til Andys pub på Grønland. Hun skriver at Giske strøk henne på høyre lår, at han skjøv kjolen hennes litt opp, og at hun vred seg til siden.

«På Andys snakket jeg med T, og prøvde å normalisere relasjonen ved å snakke om politikk og fraksjonsarbeid», skriver hun.

Da hun forlot puben, skriver hun at Giske tok henne igjen ute på gata, og spurte om hun ville være med på nachspiel eller spise kebab. Hun hoppet inn i en taxi, og dro hjem.

VG har vært i kontakt med de aktuelle varslerne, som ikke ønsker å kommentere saken.

I boken omtales også hvordan varslerne ga en rekke betingelser til partileder Jonas Gahr Støre for at de skulle fortelle hva som hadde skjedd, og hvordan Støre senere brøt disse betingelsene - til kraftig reaksjon fra sine nærmeste.

I sitt brev om varslersakene til sentralstyret i januar, tok Giske opp to forhold knyttet varslingen: Han avviste at han holdt kvinnen fast på fanget og tok på henne. Han avviste også at han senere på kvelden skal ha tatt på henne.