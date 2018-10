RØMTE: Det var denne hunden, en siberian husky, som kom seg over gjerdet og angrep og drepte sauer på en nærliggende gård i Sandnes tidigere denne uken. Eieren beskriver hendelsen som et uhell. Her sammen med familiens hund nummer to. Foto: Privat

Hundeeier beklager etter sauedrap: – Det er helt forferdelig

Kvinnen som eier husky-hunden som tirsdag drepte og skadet 17 sauer ved Stokkelandsvannet i Sandnes, sier hunden klarte å rømme på grunn av en bøyning i gjerdet.

Hun dro straks ut på leting til fots, mens kjæresten startet søket fra bilen.

– Jeg ringte politiet og fortalte at det var snakk om en sibirsk husky. De sa de ikke ville gjøre noe mer med saken, men skulle kontakte meg om de hørte noe. Jeg ringte da til Falken på grunn av bekymring. Jeg vet at denne type rasehund er livsfarlig for sauer. De har et utrolig jaktinstinkt, og spesielt med sau, forteller hundeeieren, som ønsker å være anonym, til VG.

Fikk «skrekkbeskjeden»

Hun forteller at hun vet at det er mange sauebønder i området, og tenkte spesielt på området ved Stokklandsvannet der de ofte går tur. På grunn av det dårlige været den natten brukte hun en fløyte for å kalle på hunden, men da de ikke hadde sett tegn til den, avsluttet de søket klokken tre på natten.

– Tidlig tirsdag morgen ringte politiet med skrekkbeskjeden om at det var min hund som hadde drept alle de sauene, forteller hun.

– Det er helt forferdelig. Jeg begynte å gråte. Det er ingen aggressiv hund, men grunnen til at jeg ringte politiet, er at jeg kjenner rasen godt og vet om instinktet.

Hunden ble oppdaget «i aksjon» av sauebonden tirsdag morgen, og ble beslaglagt av politiet.

– Det var et lam det var spist en hel del på. Vom og innmat var revet ut, ullen var revet ut og det var spist en hel del av kjøttet på siden og deler av låret, forteller sauebonde Paul Kyllingstad, som eier sauene sammen med sønnen sin.

11 sauer ble drept, mens ytterligere seks måtte avlives på grunn av skadene.

Hundeier: Uhell og tragedie

Hundeeieren forteller til VG at hun ønsker å stå frem fordi hennes side av saken ikke har blitt fortalt, og at hun ønsker å få frem at dette ikke var snakk om at hun ikke overholdt båndtvangen. Hun forteller at hun har god kjennskap til hund, og spesielt denne rasen, og tar forholdsregler deretter. Tirsdagens hendelse beskriver hun som «et uhell og en tragedie».

– Jeg tar fullt ansvar fordi jeg er eier av hunden, og jeg har også sagt at jeg er villig til å erstatte tapet han har med sine sauer. Det er helt forferdelig og jeg har dypeste medfølelse med bonden, forteller hun.

Hun reagerer imidlertid på at det i etterkant av saken har blitt en diskusjon rundt hvorvidt hunderasen bør være lovlig i Norge.

– Jeg synes det blir helt feil. Skal vi begynne å se på saken på den måten, må vi også snakke om andre raser som har aggressive episoder, mener hun.

Hundeeieren forteller at hunden er vant med å omgås barn og aldri har oppført seg aggressivt tidligere.

Risikerer avliving

Operasjonsleder Olaug Bjørnsen i Sør-Vest politidistrikt fortalte til VG tirsdag at hunden i henhold til lovverket risikerer å bli avlivet.

Hundeeieren mener imidlertid at det må være mulig å komme frem til en annen løsning.

– Som jeg sa til politiet, om den hadde gått til angrep eller drept en hund eller skadet et menneske, så hadde jeg stilt meg helt bak det. Men her er det snakk om genetikk og instinkt, ikke aggressivitet, forteller eieren.

Sauebonde Kyllingstad synes det er fint at eieren ønsker å betale for det økonomiske tapet, som ligger an til å bli på flere titalls tusen. Han mener likevel at hunden bør avlives, og at det er på tide med en diskusjon rundt denne hunderasen.

– Når jeg ser hvor mange sauer den har tatt i løpet av natten, så er det krefter altså. Den er helt sikkert snill i hus og med unger, men det er bare det at dette jaktinstinktet kommer. Det så mest ut som et ulveangrep, de lå i bekken og over alt, forteller Kyllingstad.

– Sett fra vårt ståsted, så kan vi ikke si at vi ikke ønsker den avlivet. For hva skjer neste gang når den har fått blod på tann? Det er en risiko for at det kan skje igjen, og da kan ikke vi sitte igjen med ansvaret fordi vi synes synd på eieren eller hunden, forteller Kyllingstad.

Han forteller at det er planer om at partene skal møtes i konfliktrådet, og at sønnen ønsker å opprette dialog med hundeeieren.

Jourhavede jurist i Sør-Vest politidistrikt, Bjarte Myklebust, opplyser til VG at det nå er opp til forvaltningsjuristene i politiet om hunden skal avlives eller omplasseres.

– Det er foreløpig ikke tatt noen avgjørelse, forteller han.

Han opplyser også at om partene lykkes med å bli enige i konfliktrådet, og oppfyller avtalen, er det det som blir politiets reaksjon i saken.

– Lykkes de ikke kan saken komme på straffereaksjonsbordet, og med en annen reaksjon, forteller Myklebust.

