AVVISER: – Det er feil å si at jeg truer den politiske stabiliteten. Hvis jeg lykkes, blir det regjeringsskifte med en stabil regjering, sier Hareide. Foto: TOMM W. CHRISTIANSEN, VG

Hareide skuffet over Willoch

INNENRIKS 2018-10-14T13:45:04Z

Krf-leder Knut Arild Hareide mener kritikken fra Høyre-nestor Kåre Willoch er urimelig.

– Jeg tror Kåre Willoch har glemt at vi før valget lovte våre velgere at vi ikke skulle gå inn i en regjering med Frp, sier Knut Arild Hareide etter Kåre Willochs knallharde kritikk.

Den tidligere Høyre-statsministeren beskylder i VG i dag Hareide for å svikte velgernes forventninger og for å ha begått en snuoperasjon i løpet av det siste året.

– Jeg er ikke overrasket over at Kåre Willoch ønsker å forfekte det som kan være best for Høyre, men han vet godt om Kristelig Folkepartis tydeligste føring før valget i fjor. Vi pekte på Erna Solberg som statsminister, men det var under den forutsetning av at hun valgte oss og ikke Frp, sier Knut Arild Hareide.

Uenige

Det pågår som kjent en heftig dragkamp internt i KrF om hvem partiet skal samarbeide med fremover.

Hareide ønsker regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet , mens de to nestlederne ønsker å fortsette samarbeidet med Solberg-regjeringen.

Kåre Willoch mener at Knut Arild Hareide har et foreldet syn på Fremskrittspartiet, men Krf-lederen ser ikke den samme positive endringen i partiet som Willoch.

– Frp kommer til tider med fornuftige og gode forslag, men jeg kan jo bare minne om at en statsråd fra Frp anklaget KrF for å rekruttere til terrorgrupper , og en annen har beskyldt meg for å sleike imamer oppetter ryggen og i tillegg mangle ryggrad. Så det er vel ganske tydelig at avstanden mellom de to partiene er ganske stor, sier Hareide.

Doble signaler

– Willoch ser bare den delen av Frp som opptrer ryddig og greit, men jeg må se på helheten, og da ser jeg et Frp som sender ut doble signaler. Vi har samarbeidet godt med Frp på noen områder, men skal du sitte i regjering sammen, må du ha et felles prosjekt. Vi har ingen felles retning med Frp, sier han og viser til at samtaler om regjeringsmakt ble prøvd i 2013, og de førte ikke frem. Den politiske avstanden var for stor.

Willoch mener Hareide ødelegger for den politiske stabiliteten ved å endre syn midt i en valgperiode, men Krf-lederen vil minne Kåre Willoch om at da Høyre i 2000 felte en ikke-sosialistisk regjering og satte inn Arbeiderpartiet, så skjedde også dette midt i en periode.

Mindretallsregjering

– De har senere innrømmet at de trengte en sak å felle på, sier Hareide. Han synes også det er viktig å huske på at flertallet av velgerne ved valget i 2017 stemte på partier som ikke ønsket Frp i regjering.

– Willoch mener at det eneste dere har felles med Arbeiderpartiet er trangen til å bruke penger?

– Dette er en skuffende og urimelig uttalelse fra Willoch. Det er ikke slik at politikken bare består av to tydelige blokker. Verdiene til KrF ligger nærmere de partiene som ligger nær sentrum i begge de to blokkene enn de som ligger langt vekk på hver sin side. Vi er enig med Arbeiderpartiet i mange saker, og har et ganske likt verdisyn når det gjelder fellesskapstanken, sier Hareide.

Han understreker at ingen regjering har brukt mer penger enn Solberg-regjeringen.

Hareide har forståelse for at Kåre Willoch kritiserer hans veivalg, men synes stort sett partiene har vist respekt for at dette er Krfs beslutningsprosess.

– Dette er ikke noe Høyre eller Arbeiderpartiet skal bestemme, det er vårt ansvar alene, sier Knut Arild Hareide.