OFFISIELLE OBSERVATØRER: Medlemslandene i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) er invitert til å sende observatører til NATO-øvelsen Trident Juncture. Foto: NATO

The New York Times: Russere driver etterretning fra norske gårder

INNENRIKS 2018-11-02T14:53:48Z

Amerikanske tjenestemenn opplyser til avisen at russere har leid gårder på den norske landsbygda for å drive etterretning mot NATO-øvelsen.

De som angivelig følger Trident Juncture fra norske gårder kommer i tillegg til de offisielle observatørene Kreml har sendt til Norge, skriver The New York Times.

VG har rettet en forespørsel til Forsvaret om de kjenner til opplysningen. Forsvaret viser til Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Kommunikasjonsrådgiver Annett Aamodt i PST sier at PST hverken vil bekrefte eller avkrefte påstanden, men sier på generelt grunnlag:

– Vi vet jo at russisk etterretning er aktiv, spesielt i forhold til norsk forsvars- og beredskapssektor. Så det er som ventet at vi ser økt aktivitet nå under Trident Juncture.

Ut over det viser Aamodt til avsnittet «Statlig etterretning» i trusselvurderingen.

Der heter det at:

Russisk etterretningsvirksomhet vurderes fortsatt å ha størst skadepotensial. I tillegg vil andre lands tjenester, deriblant kinesiske, kunne utføre uønsket og skadelig virksomhet.

Opplysningen har også fått oppmerksomhet i Russland , der hovedkringkasteren Rossija omtaler den.

I klippet forteller reportere i Norge om artikkelen fra New York Times og sier at de har filmet fra en gård, med tillatelse fra bonden.

Det er observatører under Trident Juncture fra Østerrike, Hviterussland, Canada, Tsjekkia, Tyskland, Finland, Storbritannia, Nederland, Serbia, Russland, Sverige, Ukraina og USA.

De kan observere styrkene, snakke med soldatene og fly over øvelsesområdene.