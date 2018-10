FENGSLET: Makaveli Lindén på vei ut fra retten i Dijon i forrige uke. Foto: Tomm W. Christiansen Foto: Tomm W. Christiansen

Makaveli Lindén avhøres i dag: Rettspsykiater skal vurdere hans tilregnelighet

INNENRIKS 2018-10-30T08:17:51Z

DIJON (VG) I dag møter norsk politi og hans norske forsvarer drapssiktede Makaveli Lindén for første gang.

Publisert: 30.10.18 09:17

Den norske delegasjonen ankom Dijon sentralt i Frankrike mandag, og vil i dag prøve å få gjennomført et avhør av den svenske 20-åringen.

Like før klokken 09.00 var forsvarer Øystein Storrvik på vei inn i byens forhørsrett.

– Vi får så lang tid som vi ønsker til å forberede avhøret, det er det som skal skje nå. Forsøket på avhør blir senere i dag, sier Storrvik til VG.

Advokaten vil ikke kommentere om han er kjent med hvordan hans klient stiller seg til siktelsen for drap og grovt ran.

– Det kommer jeg tilbake til etter avhøret, sier han.

Har du tips i saken? Ta kontakt med VGs journalister på e-post her eller på kryptert melding via Signal eller WhatsApp til +4792088655.

Skal observeres av rettspsykiater

Politiadvokat Christian Hatlo i Oslo politidistrikt forklarer at de håper av avhør av Lindén kan skje rundt klokken 09.30.

– Vi skal ta avhør forhåpentligvis. Det blir tatt av en dommer med vår disposisjon, sier Hatlo.

Til NTB opplyser han at den siktedes tilregnelighet vil bli vurdert av en norsk sakkyndig.

– Spesialist i psykiatri Synne Sørheim skal være her for å observere siktede, for å vurdere både hans tilregnelighet og psykiske helse, sier politiadvokat Christian Hatlo til NTB.

Politiadvokaten er forsiktig med å anslå hva som vil skje videre.

– Det kommer veldig an på hvordan han stiller seg til saken og avhør generelt.

– Har dere fått noen signaler i det hele tatt?

– Vi har ikke fått spurt ham.

Utlevering kan ta tid

Norsk politi har tidligere uttalt at en utlevering av Lindén til norske kan ta lang tid dersom han ikke samtykker.

Etter å ha vært på flukt i ni dager ble Makaveli Lindén pågrepet av fransk spesialpolitiet på perrongen i Dijon etter at han ankom med tog forrige tirsdag, 23. oktober.

Politiet skal søndagen i forveien ha fått signal fra mobiltelefonen til 20-åringen, noe som gjorde at de kunne spore hans bevegelsesmønster. De fulgte dermed de tirsdag hans togreise mot Dijon i Frankrike.