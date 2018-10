Krigshelten Joachim Rønneberg begraves: – Han var et fint menneske

2018-10-30

Mannen som ledet den berømte tungtvannsoperasjonen gravlegges i Ålesund tirsdag.

Publisert: 30.10.18 12:34 Oppdatert: 30.10.18 13:12

Joachim Rønneberg (99), som fra 1941 til 1945 var medlem av Kompani Linge, er mest kjent for å ha ledet den berømte tungtvannsoperasjonen på Vemork i februar 1943.

– Selv om han ble veldig gammel, så er tomheten, savnet og vemodet like tungt. For oss står vi likevel igjen i stor takknemlighet for den trygge og kjærlige faren han var for oss barna, sier motstandsheltens sønn, Jostein Rønneberg, i sitt minneord.

– Han var et fint menneske, sier sønnen gråtkvalt.

Rønneberg fikk flere norske og utenlandske utmerkelser, blant andre Krigskorset med sverd og St. Olavsmedaljen med eikegren. Begravelsen er på statens bekostning, noe som er en æresbevisning som vanligvis gis til ledende statsmenn, politikere og soldater.

– Et menneske utenom det vanlige

Motstandsmannen August Rathke (92) beskriver Rønnebergs viktige rolle i opprettelsen av Lingeklubben, en forening for medlemmer av Kompani Linge, som de begge var en del av.

– Linge-kransen her legger vi ned fra Lingeklubbens rest som en takk til deg, Joachim, og også som en siste hilsen i denne verden. We’ll meet again, sier han.

Forsvarssjef Håkon Bruun-Hanssen slår fast at Rønneberg har satt tydelige og varige spor etter seg i Norges historie.

– Han var en patriot, en helstøpt offiser og en forsvarsvenn, sier han.

Finansminister Siv Jensen (Frp) taler også i begravelsen.

– Når vi i dag tar farvel med Joachim Rønneberg, tar vi også farvel med et menneske helt utenom det vanlige. Selv ville han ikke bli kalt en helg, men det var akkurat det han var En helt som satte andre foran seg selv hele sitt liv, sier hun.

Jobbet som journalist

Etter krigen bodde han i hjembyen Ålesund og jobbet som journalist og redaksjonssjef ved NRK Møre og Romsdal. Han avsluttet karrieren som redaksjonssjef i 1987.

Rønneberg var den eneste gjenlevende fra tungtvannsaksjonen.

I ettertid ble han belønnet for sitt arbeid med å opplyse barn og unge om farene med krig, da han i 2015 fikk Forsvarets hederskors for sin formidling av krigshistorie til forsvarspersonell og Norges befolkning.

Hyllet av mange

Statsminister Erna Solberg (H) uttalte etter at Rønneberg døde at han minnes som en av de store heltene i norsk krigshistorie.

– Rønneberg er kanskje den siste av de virkelig store motstandsfolkene som nå er gått bort. Han er et fantastisk symbol på det arbeidet som ble gjort, og han bidro også på et tidspunkt til å forhindre at tyskerne fikk muligheten til å utvikle en atombombe, sier Solberg til NTB.

Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) var også blant dem som hyllet den avdøde motstandsmannen.