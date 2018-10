UENIGE: Knut Arild Hareide vil ha KrF inn i regjering med Ap og Sp. Det er ikke Anne Ma Timenes i Agder KrF enig i. Foto: Tomm W. Christiansen

Her hilser Hareide på KrF-eren som mener han må gå

INNENRIKS 2018-10-04T17:25:05Z

VENNESLA (VG) Knut Arild Hareide har visst at hans egne ville kreve at han måtte gå av. Her møter han en av dem som gjør det.

Oda Leraan Skjetne

Tomm W. Christiansen (foto)

Publisert: 04.10.18 19:25 Oppdatert: 04.10.18 20:24

Anne Ma Timenes i Agder KrF har forberedt seg på å fortelle sin egen partileder at han ikke bør lede KrF lenger. På et nabobord sitter en KrF-er som roser Hareide og vil at han skal signere ei bok.

KrF-ledelsen har møtt opp for å høre hva grasrota mener om Hareides masterplan om å gå i regjering med Ap og Sp . Ved siden av Hareide i møtet skal hans nestleder Kjell Ingolf Ropstad sitte. Og han mener da vitterlig det helt motsatte av sin leder, nemlig at KrF skal gå i regjering med Høyre, Venstre og Frp.

I salen sitter en stortingsrepresentant som er enig med nestlederen, og en lokallagsleder som kjemper for Hareide. Mikrofonen skrus på.

Det er 29 dager til KrF skal bestemme seg.

– Hvordan er det å hilse på en person som mener du må gå av som leder?

– Jeg snakket med Anne Ma i går kveld og sa jeg gledet meg til å treffe henne. Jeg har sagt til dem som er uenig med meg, at jeg ikke har noen problem med at de ønsker det, svarer Hareide.

Anne Ma Timenes har gått ut i mediene og ment at Hareide skal gå av. Det samme budskapet skal hun nå fortelle til sine egne. Det hele gjøres i Agder, et av de fylkene hvor KrF står sterkest og har mange av sine kjernevelgere.

– Anne Ma har sagt at «jeg vil ha Hareide bort, men jeg står på for KrF likevel». Og det liker jeg veldig godt. Det viser at partiet er det viktigste, og jeg er ikke i tvil om at hun vil det beste for partiet. Det takler, jeg sier Hareide.

– Du er forberedt på flere slike meninger her i kveld?

– Det må jeg forvente. Det har jeg visst i dette løpet her, svarer Hareide.

I en undersøkelse VG har gjort blant lokale KrF-ere, svarer 139 personer at de ikke mener Hareide kan fortsette som leder hvis han ikke vinner på landsmøtet.

Under møtet blir det blant annet holdt en prøvevotering om hvilket regjeringsalternativ KrF eventuelt skal inngå i et samarbeid med.

Det ble stemt over tre forslag: om KrF vil gå i regjering med Ap og Sp. Om de vil gå i regjering med Høyre, Venstre og Frp, eller om de ikke vil gå i regjering i det hele tatt.

Hareide tapte slaget i prøvevoteringen, og flertallet stemte for å samarbeide med en Høyre-regjering.

– Jeg hadde heller ikke forventet noe annet i dag, sier Hareide til pressen.

Han innrømmer at folk gikk opp på talerstolen på møtet og ba ham gå av:

– Det var noen stemmer som pekte på det, det var de stemmene som sa det før møtet.

Men tross motstanden har KrF-lederen mer tro på at han kan vinne på landsmøtet nå enn han hadde for en uke siden. Fylkeslederne er splittet, i stortingsgruppen har han fem av syv mot seg , begge nestlederne er uenige med ham.

– Har du siden fredag blitt mer sikker på at ditt alternativ kan vinne frem, med de tilbakemeldingene du har fått?

– Jeg vil vel si at jeg er enda mer optimistisk nå enn jeg var fredag morgen:

– Jeg visste at jeg ville møte motstand på Sørlandet, svarer Hareide.