FUNNET DØD: Mannen ble funnet i en bobuss på en campingplass tilknyttet Dyrsku’n. Foto: Theo Aasland Valen

Død person funnet på Dyrsku’n: - Våre tanker går til de pårørende

INNENRIKS 2018-09-15T08:08:30Z

Mannen ble funnet i en bobuss, og politiet regner dødsfallet som mistenkelig. Krimteknikere skal undersøke stedet.

Publisert: 15.09.18 10:08 Oppdatert: 15.09.18 12:28

En mann i 40-årene er funnet død på Dyrsku’n i Seljord i Telemark. Mannen er hjemmehørende i Agder.

– Det er jo svært leit at det skjer et dødsfall på en så stor folkefest som Dyrsku´n og våre tanker går nå til de nærmeste, sier daglig leder Geir Helge Espedalen til VG.

Mannen ble funnet inne i en bobuss på en campingplass i tilknytning til Dyrsku’n klokka 00.33 natt til lørdag. Det var vitner på stedet som tilkalte nødetatene.

Området rundt bobussen er sperret av mens etterforskningen pågår.

– Dødsårsaken er ukjent, så det regnes rutinemessig som et mistenkelig dødsfall. Avdøde er sendt til obduksjon. Det er for tidlig å si om det har skjedd noe kriminelt eller ikke, sier politiadvokat Vegard Lauvdahl i Sør-Øst politidistrikt til VG.

Han vil ikke gå ut med noen opplysninger om avdøde har fysiske skader. Politiet har foreløpig ikke bedt om teknisk bistand fra Kripos i saken.

– Politiet jobber nå med å kartlegge vitnene i saken. Disse vil bli avhørt i løpet av dagen.

Ikke pågrepet noen mistenkte

Lauvdahl bekrefter overfor VG at en person med relasjon til avdøde er innbragt til drukkenskapsarrest.

– Vedkommende var overstadig beruset, men har ikke har noe med dødsfallet å gjøre så vidt vi kan se. Han har ikke status som mistenkt, men vi vil avhøre han så fort han er i stand til det, sier politiadvokaten.

Når VG snakker med Lauvdahl 12:25 lørdag, er mannen fortsatt ikke i stand til å bli avhørt.

Ingen andre er pågrepet eller mistenkt i saken. Det vil gjennomføres undersøkelser i løpet av dagen.

Dyrsku’n er en årlig handels- og landbruksmesse , som årlig trekker tusenvis av mennesker. I år pågår messen fra 14–16 september. I 2016 besøkte i underkant av 100.000 mennesker messen.

Vil dødsfallet påvirker festivalen?

– Vi i ledelsen er selvfølgelig preget av hendelsen, men for publikum og utstillere går alt sin gang. Folk strømmer nå til arrangementet og det er ingen endring her. Med tanke på sikkerhet så har vi hatt mye fokus på beredskap og godt med vakthold både før og nå under arrangementet, sier Espedalen.