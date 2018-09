Valgt som ny nestleder - dette er Listhaugs plan for Frp

INNENRIKS 2018-09-04T03:04:14Z

Frps nyvalgte nestleder Sylvi Listhaug innrømmer at Frp har tapt troverdighet på eldreomsorg. Og at de må få den tilbake.

Publisert: 04.09.18 05:04

Ett år før kommunevalget har Sylvi Listhaug blitt valgt inn i partiledelsen i Frp . Sist kommunevalg i 2015 havnet partiet på kriselave 9,5 prosent – det laveste siden starten av 90-tallet. De mistet nesten alle ordførerne sine og raste i oppslutning.

Frp hadde etter 2011-valget elleve ordførere. Nå i dag har de fem.

Etter Frps sentralstyre mandag kveld konstituerte Sylvi Listhaug som ny 1. nestleder, understreket både Listhaug og partileder Siv Jensen at det måtte jobbes mot kommunevalget neste år.

Sylvi Listhaug mener Frp må ta eierskap til flere saker.

– 2015-valget var veldig preget av innvandringsdebatten. Med mediene og mange aktører som ønsket å åpne grensene, var det et sterkt press, sier Listhaug til VG.

– Det er viktig at vi fortsetter med innvandring og integrering i lokalvalgkampen, men vi må også få frem et tydelig nei til eiendomsskatt og sørge for valgfrihet i eldreomsorgen, sier Listhaug.

Vil ha mer på eldre

Hun meldte seg inn i Frp på 90-tallet – og har tidligere fortalt at det var interessen for eldreomsorgen som brakte henne inn i politikken. Frp-veteranen og Listhaugs forbilde John Alvheim sto da på barrikadene for eldreomsorg.

Men Listhaug må innrømme at Frp har mindre troverdighet på helsefeltet – som partiet for de eldre. Og at de må jobbe for å bli mer synlige fra sentralt hold.

– Dere har kjørt ganske knallhardt på innvandring i flere år. Har Frp blitt for smalt? Har dere behov for å bredde ut for å nå ut til flere?

– Jeg mener vi har kjørt på mange saker, jeg. På kriminalitetsbekjempelse, hvor vi har tilført politiet nær 2500 nye politifolk. Vi har bygd vei som aldri før og folk merker det. Du blir riktignok litt irritert når du kjører rundt omkring og må vente på at de holder på med veiarbeid, men det blir bra til slutt. Og vi har gjort mye på helse- og eldreomsorg, sier Listhaug.

Visste du? Frp fikk 17,5 prosent i kommunevalget i 2007. I 2011 gikk de ned til 11,4 prosent. I 2015 gikk de videre ned til 9,5 prosent.

– Men tror du at en velger tenker «jeg er opptatt av helse- og eldreomsorg, jeg må stemme Frp»?

– Lokalt i kommunen vil det avhenge av hvordan man har markert seg i Frp, og så må vi jobbe for å bli enda mer synlige fra sentralt hold. Og der har vi eldreministeren nå og jeg sitter i helse- og omsorgskomiteen.

– Det er et område vi må bygge opp økt troverdighet på over tid igjen. Vi har hatt veldig høy troverdighet på det, og nå har vi ikke så høy troverdighet. Men det må vi ha ambisjoner om å få igjen, sier Listhaug.

Frp-kommuner: Frp har ordføreren i kommunene Mandal, Ulstein, Hvaler og Ullensaker. Når Terje Søviknes går tilbake til Os, blir det fem Frp-ordførere.

Sakene de vil satse på

I tillegg til helse -og eldreomsorg, mener Listhaug Frp bør ha større ambisjoner på oppvekst – et område det allerede er hard politisk kamp om eierskap til. Partileder Siv Jensen og Listhaug var mandag kveld også nøye med å få nevnt eiendomsskatt og integrering.

Det var frempeket på hvilke områder som skal redde Frp fra nok et kriseresultat på kommunenivå.

– Kan et Frp i regjering komme opp på 20 prosent igjen?

– Ja, det tror jeg helt sikkert at vi kan. Det handler om å bygge stein på stein. Vi fikk et valg på over 15 prosent i fjor, det tror jeg ingen trodde i 2013. Så ingenting er umulig. Vi skal jobbe møysommelig frem mot kommunevalget og deretter mot stortingsvalget, sier Listhaug.

– Synes du Frp er blitt for striglet i regjering?

– Nei. Jeg synes vi har gjort en veldig god innsats og det må vi fortsette med. For her må en ha full trøkk hele tiden, sier Listhaug.