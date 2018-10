DOBBEL BEHANDLING: Det er andre gang saken har gått i Borgarting lagmannsrett. Den forrige dommen ble opphevet etter at juryen hadde blitt feilinformert om hva som skal til for å dømme for forsettlig drap. Foto: Espen Braata

Filleristet baby: Far dømt til 14 års fengsel for forsettlig drap

Lagmannsretten mener den dødelige filleristingen er å bedømme som et forsettlig drap, og mener det skal straffes med 14 års fengsel.

Dette er den første saken i Norge der en forelder har blitt dømt til forsettlig drap etter mishandling av en baby.

Lagmannsretten mener drapet skjedde under særdeles skjerpende omstendigheter, og viser til at offeret var et hjelpeløst spedbarn og at drapet ble begått av den som skulle gi ham den omsorgen han var helt avhengig av.

Retten bemerker likevel at saken er et grensetilfelle hva gjelder særdeles skjerpende omstendigheter, og at normal straff for et forsettlig drap begått under særdeles skjerpende omstendigheter vil være fengsel fra 15–16 år.

I tingretten ble mannen dømt til 17 års fengsel , og aktors påstand i denne rettsrunden var 17 år og seks måneders fengsel.

Vil vurdere anke til Høyesterett

Mannens forsvarer Andreas Nyhaug sier til VG at han ikke har rukket å lese dommen i detalj og at hans klient ennå ikke er underrettet om avgjørelsen.

– Nå må vi lese dommen grundig og vurdere om det er grunnlag for en anke til Høyesterett. Jeg registrerer at retten har lagt seg under aktors påstand i straffeutmålingen og at retten mener det er et grensetilfelle for særdeles skjerpende omstendigheter, noe vi har argumentert for at det ikke er i denne saken, sier Nyhaug.

Den to uker gamle gutten fikk «shaken baby syndrom» og døde av skadene. Lagmannsretten mener at faren burde ha forstått at spedbarnets reduserte allmenntilstand de siste ukene før den dødelige filleristingen i hvert fall delvis skyldtes filleristing, og viser til at faren hadde filleristet sønnen også to-tre uker tidligere.

– Filleristingen førte til dødelige hodeskader og blant annet ribbensbrudd og netthinneavløsning og blødning i øyebunnen på det venstre øyet, skriver Borgarting lagmannsrett i en oppsummering av dommen.

Mannen dømmes også til å betale 200.000 kroner i oppreisningserstatning til barnets mor.

Dommen ble opphevet

I januar dømte Borgarting lagmannsrett faren til 16 års fengsel for forsettlig drap, men Høyesteretts ankeutvalg valgte i mars å oppheve dommen på grunn av juridiske mangler .

Avgjørelsen kom etter at påtalemyndigheten selv tok opp at lagmannsrettens redegjørelse for skyldkravet var ufullstendig. I brevet til Høyesterett ble det reist tvil om lagretten hadde forstått skyldkravet riktig.

I desember 2014 ble den ti uker gamle gutten brakt til Akershus universitetssykehus med kraftige skader. Tre dager senere døde han.

Begge foreldrene ble pågrepet og siktet etter at sykehuset sendte en bekymringsmelding til politiet. Moren ble frikjent i tingretten.