IKKE KJENT MED INNHOLDET: Inga Marte Thorkildsen er ikke kjent med innholdet i varselet som skal ha kommet mot henne utenom hva Aftenposten har gjengitt. Foto: Frode Hansen

Aftenposten: Toppledere i Oslo-skolen med varsel mot skolebyråd Thorkildsen

INNENRIKS 2018-09-11T20:01:19Z

Flere ledere i Utdanningsetaten i Oslo har nylig sendt et varsel mot skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) til Oslo kommune. Der går de langt i å kritisere byrådens lederstil, ifølge Aftenposten.

Aftenposten har snakket med én av varslerne og fått tilgang til et varsel som avisen beskriver som omfattende.

VG kjenner ikke til innholdet i varselet, eller hvem som har varslet, men kommunaldirektør Tale Teisberg i Oslo kommune bekrefter at et varsel som omhandler Thorkildsen, er mottatt.

– Videre prosedyre er at sekretariatet kaller inn til et møte i varslingsrådet der prosess for behandling av saken vil være tema, sier hun til VG.

«Trakasserende atferd»

Ifølge Aftenposten skriver varslerne at «byrådens atferd i møter med medarbeidere i Utdanningsadministrasjonen er trakasserende».

Varslerne beskriver, ifølge avisen, Thorkildsens oppførsel overfor ansatte som «krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende og ydmykende».

Thorkildsen ønsker ikke å kommentere påstandene når VG tar kontakt tirsdag kveld.

Hun viser til at hun er kjent med at det har kommet et varsel, men er ikke kjent med innholdet utenom det Aftenposten har gjengitt.

Thorkildsen har siden desember 2017 vært byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune, tidligere var hun byråd for eldre, helse og sosiale tjenester.

Thorkildsen ville gjenoppta sak mot utdanningsdirektør

Direktør for utdanningsetaten i Oslo, Astrid Søgnen vil ikke kommentere saken overfor Aftenposten. Ifølge avisen var hun ikke informert om varselet i forkant.

Tidligere i år skrev Dagsavisen at det i 2014 kom et varsel om Søgnens lederstil. Dette ble undersøkt av kommunen, men ble raskt lagt bort. Senere skal byrådsavdelingen til Thorkildsen igjen ha åpnet nye undersøkelser i saken .

Varslerne mener ifølge Aftenposten at formålet var å «kvitte seg med etatsdirektør Søgnen».

Verneombudet åpnet ikke noen ny gransking, men gjennomfører en ny arbeidsmiljøundersøkelse, i tråd ønsket fra politisk ledelse, skriver avisen.

– Med bakgrunn i at en anonym varsler hevdet at det fortsatt er kritikkverdige forhold i Utdanningsetaten, ble det besluttet at det skulle gjennomføres en undersøkelse av det psykososiale arbeidsmiljøet i Utdanningsetatens administrasjon. Dette vil være en bred undersøkelse til alle medarbeidere, sier Thorkildsen til Aftenposten.