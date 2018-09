BLE DREPT: Nasratullah Hashimi (19) er en av de to afghanske guttene som ble drept i Trondheim mandag kveld. Av venner og bekjente blir han beskrevet som en rolig og sympatisk gutt. «Gjør det du vil, bare husk å være snill», har 19-åringen selv skrevet på sin Instagram-profil. Foto: Privat

Kameraten om drapsofferet: – Han var en snill gutt

TRONDHEIM (VG) Murtaza Nawruuzi (23) var en nær venn av Nasratullah Hashimi, 19-åringen som mandag kveld ble drept i Trondheim. – Det er et sjokk, sier kameraten.

Publisert: 18.09.18 19:41

De to afghanske guttene kom begge til Norge rundt samme tid høsten 2015.

I dag, tre år etter at de kom til Norge, er kameraten sjokkert og trist etter å ha hørt den tragiske nyheten om at Nasratullah Hashimi (19) ble drept under den alvorlige voldshendelsen i sentrum av Trondheim mandag kveld.

17 år gamle Reza Alizada døde også som følge av voldsepisoden . En annen tenåringsgutt er alvorlig skadet. Politiet har siktet og pågrepet en 18-åring etter hendelsen.

– Han var en snill gutt. At han ble drept, er sjokkerende for meg, sier kameraten om 19-åringen.

– Vi var gode venner

Nawruuzi og Hashimi kom begge til et transittmottak i Hedmark som enslige mindreårige asylsøkere fra Afghanistan. Hashimi var fra Baghlan, en provins som ligger nordøst i landet.

På mottaket i Hedmark var Erling Segelstad mottaksleder. Han beskriver 19-åringen som en rolig og sympatisk gutt.

– Dette er bare kjempetragisk. Det er kjempetrist, sier Segelstad til VG.

De to kameratene bodde sammen på mottaket i rundt fem måneder, før de ble flyttet videre til hver sin kommune. På mottaket pleide de å finne på ting sammen, som for eksempel å spille fotball eller kortspill.

– Vi var veldig gode venner, forteller Nawruuzi.

De to kameratene holdt kontakten etter at de ble flyttet fra mottaket, og hadde senest snakket sammen i sommer. De hadde begge fått oppholdstillatelse i Norge.

Nå er kameraten i sorg etter å ha hørt den tragiske nyheten fra Trondheim.

– Det var veldig trist å høre, sier Nawruuzi.

Etter at han fikk den tragiske meldingen, ringte han andre kamerater for å høre hva som hadde skjedd, men ingen av dem visste noe, forteller 23-åringen.

Rektor: – En pliktoppfyllende gutt

Den avdøde 19-åringen hadde sitt første år som elev ved Melhus videregående skole i Trondheim. Rektor Hanne Mari Sæther forteller at han av lærer og elever beskrives som en pliktoppfyllende, redelig, høflig og modig gutt.

– Han gledet seg til å ha matematikk, og han hadde drømmer for fremtiden, forteller rektoren til VG.

Den andre tenåringsgutten som ble offer for den alvorlige voldshendelsen mandag, og som senere døde, var elev ved en annen videregående skole i byen.

To andre elever fra den samme skolen, Heimdal videregående skole, var også involvert. Én av dem er den siktede gjerningspersonen. Den andre involverte gutten har fått alvorlige skader. Begge er 18 år.

Rektor Elisabeth Tandstad forteller at skolen reagerte med vantro da de fikk høre om den tragiske hendelsen, der tre av deres egne elever var involvert.

– Vi har hatt en utrolig tung og trist dag i dag, sier Tandstad til VG.

– Det kom virkelig som et sjokk på oss. Det var ingen tegn i forkant på at dette kunne skje, sier rektoren om guttene, som hadde sitt første skoleår ved Heimdal.

Vet ikke hvordan klienten stiller seg til skyldspørsmålet

– Jeg har ikke fått møtt klienten i dag. Det blir tidligst i morgen, men det kommer an på om sykehuset tillater det. Jeg kan ikke si noe om saken, da alle dokumenter er klausulerte, sier forsvarer Tore Angen til VG.

Han vet ikke hvordan klienten stiller seg til skyldspørsmålet.

I løpet av morgendagen må politiet gå til retten for å begjære den siktede varetektsfengslet, ettersom man har en 48-timersfrist etter pågripelse for dette. Mye tyder på at dette rettsmøtet vil gå uten at siktede er til stede.

– Jeg regner med at det blir kontorforretning, med tanke på min klients helsetilstand, sier Angen.

Var på hjemmebesøk rett før

Ansatte fra Trondheim kommune hadde kun én halvtime før den alvorlige voldshendelsen mandag kveld vært på hjemmebesøk på en adresse der flere av de involverte bodde.

– Det kom som et sjokk på oss. Det hadde jo vært oppfølging fra Trondheim kommune bare en halvtime før det skjedde. Da virket alt greit, sier direktør Camilla Trud Nereid ved omsorgsenheten i kommunen.

– Vi synes jo at vi har et godt tjenestetilbud i kommunen, men vi kan heller ikke være fornøyde når vi får slike hendelser, legger hun til.

Etter mandagens alvorlige hendelse der to tenåringer ble drept, har kommunen vært opptatt av å ivareta de rundt 200 enslige mindreårige flyktningene som er bosatt i Trondheim.

Om den siktede gjerningspersonen kan Nereid fortelle at vedkommende flyttet til kommunen for en måneds tid siden.

– Han er en person med uavklart status, og vet ikke om han får fortsette med å bo i Norge eller ikke, sier direktøren ved omsorgsenheten til VG.