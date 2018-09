Uvær i Sør-Norge: Flere tusen strømløse

Mange av politidistriktene på Vestlandet har det siste døgnet hatt mange oppdrag knyttet til det voldsomme uværet som herjer i Sør-Norge.

Uværet begynte i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal med full storm onsdag kveld, og det ble målt flere vindkast over orkan styrke.

Et av de største problemene knyttet til stormen, er nedblåste trær som sperrer veier og forårsaker strømstans.

På et tidspunkt var rundt 19.000 kunder i bergensområdet strømløse onsdag kveld, ifølge kraftselskapet BKK , som jobbet på spreng med å få rettet opp feil på nettet.

Klokken 09.00 er over 8500 av kundene deres fremdeles uten strøm.

Ingen personskader

Siden onsdag klokken 18.00 har Vest politidistrikt fått 133 meldinger om ulike naturskader.

– Det er ikke meldt om alvorlige personskader, skriver politiet på Twitter like før klokken 04.00 torsdag morgen.

Sør-Vest politidistrikt opplyser at også de var ute på flere oppdrag onsdag.

– Vi har ikke fått noen meldinger om skader som følge av stormen i natt, men i går kveld hadde vi nærmere 30 oppdrag knyttet til denne. Det er ikke meldt om personskader, sier operasjonsleder Brit Randulf til VG.

I Møre og Romsdal har det vært noe roligere. De mottok ingen meldinger onsdag kveld.

– I natt har det kommet seks-syv meldinger om tre og grener som har falt ned på veier, strøm- og telefonledninger som har blåst over ende og et vindu som har blåst inn, sier operasjonsleder Borge Amdam.

Heller ikke her er det meldt om alvorlige skader eller vesentlige problemer knyttet til hendelsene.

Måtte sikre stillas

Også på Østlandet har det kommet det mange meldinger om nedblåste trær på flere veier i Østfold og Akershus.

Politiet sendte natt til torsdag ut oppfordring om å kjøre forsiktig i høstmørket, og sjekke at alle lys på kjøretøyet er i orden. I løpet av natten ble flere av veiene ryddet og åpnet igjen.

Oslo-politiet meldte også om et stillas ved en blokk på Brattlikollen som holdt på å rase. Dette ble senere sikret av brannvesenet, som sammen med en kontaktperson på stedet tok en befaring for å kvalitetssikre at sikringene skulle holde gjennom natten.

Beveger seg nordover

Meteorologisk institutt skriver på Twitter torsdag morgen at vinden har begynt å minke på Vestlandet.

En oversikt viser at det sterkeste vindkastet mellom klokken 21.00 onsdag og 07.00 torsdag, var på 51 meter i sekundet på Kvamsfjellet i Jølster i Sogn og Fjordane.

– Uværet beveger seg nå nordover. Vinden har allerede begynt å øke i Trøndelag, og vil ta seg opp også i Nordland utover dagen. Den kommer deretter til å minke utover ettermiddagen, sier vakthavende meteorolog Kristen Gislefoss til VG ved 08.00-tiden.

– Den kraftigste vinden så vi nok på Vestlandet i natt.