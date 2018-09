FAMILIE: De tre personene som satt i bilen var en familie bestående av en mor, far og en datter. Alle tre er fraktet til sykehus etter ulykken i Oslo sentrum søndag. Foto: Julie Vissgren

Bil kjørte inn i bygning i Oslo

INNENRIKS 2018-09-16T11:53:56Z

Tre personer sendt til sykehus etter å ha kollidert i inngangspartiet i en bygning i Pilestredet i Oslo sentrum.

Publisert: 16.09.18 13:53 Oppdatert: 16.09.18 15:39

- Føreren er kjørt til Ullevål sykehus med alvorlige skader. Han var fastklemt og lenge bevisstløs, men kom til bevissthet da brannvesenet frigjorde ham, sier operasjonsleder Line Scott i Oslo-politiet.

En passasjer befant seg i baksetet i bilen og er også kjørt til sykehus. En tredje person, en kvinne ble funnet på utsiden av bilen, og politiet betegner vedkommende som lettere skadet.

Meldingen om ulykken kom søndag like før klokka 13. Ulykken skjedde i krysset mellom Pilestredet og St. Olavs gate på Ring 1.

– Det vi blir fortalt av vitner er at bilen skal ha stoppet på rødt lys, for deretter å kjøre nærmest direkte inn i bygningen. Bygningen bærer preg av at det har vært stor hastighet, sier Scott.

Politiet vil rutinemessig sikre blodprøver og gjøre kriminaltekniske undersøkelser av bilen.

Personene i bilen var en familie; en mor, far og en datter på 17 år, opplyste innsatsleder Svend Bjelland til Dagbladet søndag formiddag. Avisen skriver at familien er utenlandske statsborgere, og at bilen er en leiebil.

Pilestredet var stengt i en kort periode etter ulykken. Politiet jobber nå med å snakke med vitner i området.