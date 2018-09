SKRIVER BOK: Per Sandberg og Bahareh Letnes jobber sammen med en bok om dramaet som gjorde at Sandberg måtte gå av. I dag lekkes de første detaljene. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Per Sandberg-bok: Toppolitikere ville velte regjeringen

INNENRIKS 2018-09-20T13:50:32Z

I sin nye bok vil Per Sandberg navngi toppolitikere som han hevder har brukt forholdet hans til Bahareh Letnes - i et forsøk på å velte Solberg-regjeringen.

Publisert: 20.09.18 15:46

Sandberg og Letnes har kommet langt i skrivingen og Juritzen Forlaget sier boken etter planen kommer i bokhandelene i månedsskiftet oktober/november.

«Fremmede makter har flyttet inn; justismord og politisk drap», er tittelen på boken, plassert over et bilde av de to kjærestene.

Etter det VG har brakt i erfaring inneholder boken opplysninger om hvordan navngitte toppolitikere ifølge Sandberg har brukt hans kjæreste Bahareh Letnes «for å angripe Erna Solberg i et forsøk på å velte regjeringen».

VG har gjentatte ganger forsøkt å få forlaget og Sandberg til å bekrefte at det er toppolitikere i eget parti, men det har de ikke ønsket å svare på.

På baksiden av boken skriver han dette:

« Per Sandberg opplevde at hans privatliv ble misbrukt av både egne partifeller og opposisjonen på Stortinget i en skitten politisk maktkamp.

I denne boken fortelles sannheten om hva som skjedde bak kulissene. Om hvordan en feilslått strategi ved Statsministerens

kontor fikk mediene til å gå amok og skape Bahareh Letnes til en iransk spion og Per Sandberg til å miste jobben».

Går ut mot eks-kollega i boken

Utifra det Per Sandberg sa i ettertid etter at han gikk av, tyder mye på at det også er sine egne han skriver om.

Han har sagt at han reagerte meget sterkt på det han opplever som svik fra nære politiske venner. De kom klart til uttrykk på hans pressekonferanse under Arendalsuken, da han delvis utkonkurrerte den direktesendte partilederutspørringen.

Han fikk da spørsmål om det blant annet er Christian Tybring-Gjedde han siktet til.

Det nektet han å svare på, men kjennere i partiet er ikke i tvil om at Tybring-Gjedde er en av de Sandberg etter alle solemerker kan peke på.

Det betyr etter alle solemerker at en opprivende indre strid i Frp er under oppseiling - i tillegg til Sandbergs varslede oppgjør med medienes dekning av Sandberg-saken.

Tybring-Gjedde har ridd en enslig kamp i Fremskrittspartiet i mange år - og har blitt sett på som en løs kanon på høyresiden på Frp-dekket, som ikke så mange i partiet har ville ha noe med å gjøre.

En av de få som har stilt opp og tatt Tybring-Gjedde på alvor opp gjennom, har vært Sandberg.

Derfor har det svidd ekstra sterkt og blitt kommentert heftig internt, at nettopp Tybring-Gjedde er en av de som har vært sterkest ute og kritisert Sandberg for hans Iran-tilkopling:

Gikk ut mot Sandberg etter Iran-ferien

Tybring-Gjedde gikk hardt ut mot Sandberg etter at nyheten om Iran-ferien ble kjent. Han reagerte på at Sandberg reiste tilbake til Iran med en kjæreste som har flyktet derfra. Til Aftenposten sa han at Sandbergs Iran-reise «bryter med alt Frp står for».

– Jeg er overrasket over at statsministeren så raskt konkluderte med at det er lov til å gjøre feil. Det må jo være en eller annen grense for hvor stor feil man kan gjøre, sa Tybring-Gjedde til NTB en uke etter Sandbergs Iran-ferie ble kjent.

- Solberg bør se på sammensetningen av regjeringen og om Sandberg kan fortsette som fiskeriminister etter dette, sa Tybring-Gjedde til NTB.

Frp-politiker Mazyar Keshvari, som kom til Norge som flyktning fra Iran i 1986, gikk også hardt ut mot Sandberg. Han reagerte på Sandbergs beskrivelser av Iran.

VG er ikke kjent med om Keshvari omtales i boken.

– Vi kan ikke la være å si tydelig og klart ifra at forsøk på hvitvasking, omgang og bagatellisering av et av verdens verste islamistiske terrorregimer som driver aktivt med statsterrorisme, ikke vil bli tolerert, skrev han i et åpent Facebook-innlegg .

Varsler nye Iran-planer

Boken skal også, etter det VG kjenner til, inneholde opplysninger om tidligere ikke kjente grunner til at Per Sandberg måtte gå av som minister. I boken skal Sandberg også avsløre sine fremtidige planer i Iran.

DN meldte onsdag at Sandberg har opprettet et eget selskap - som han opplyser skal ta oppdrag for kjærestens selskap.

Tybring-Gjedde har så langt torsdag ettermiddag ikke svart på VGs henvendelser.

Statssekretær Rune Alstadsæter ved Statsministerens kontor sier de ikke ønsker å kommentere spekulasjoner om hva som eventuelt skrives i en fremtidig bok.



– Skitten politisk maktkamp

Forlaget offentliggjorde torsdag ettermiddag teksten bak på boken:

«Det var ikke noe valg. For meg er det viktigst å renvaske min kjæreste Bahareh og slåss for min sønn. Det kunne jeg ikke gjøre samtidig som jeg var minister», skriver Sandberg om årsaken til sin avgang.

De skriver også:

«Boken forteller om Baharehs flukt til Norge, om hvordan hun og Per fant kjærligheten og om hva som egentlig skjedde under deres

beryktede reise i Iran.»