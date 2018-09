FRP-ORDFØRER: Alf Erik Andersen ble valgt inn i sentralstyret i Fremskrittspartiet i fjor, og har vært Mandal-ordfører siden 2015. Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

Mandal-ordfører skal ha blitt overfalt i Brussel

INNENRIKS 2018-09-12T14:44:31Z

Alf Erik Andersen (Frp) skal ha blitt truet til å ta ut penger til overfallsmennene under en tur til Brussel med ordførerkolleger.

Lindesnes Avis skriver onsdag at Mandal -ordføreren skal ha blitt overfalt under Adger-ordførernes tur til Brussel tirsdag kveld.

Ifølge Jan Inge Tungesvik, regiondirektør for kommunenes sentralforbund i Agder, skjedde hendelsen etter at ordføreren og en kollega gikk ut fra en bar for å trekke frisk luft. Ute på gaten skal han ha blitt kontaktet av en mann som ba ham bli med for å se på noe.

Skal ha blitt truet med kniv

Andersen skal deretter ha blitt dyttet inn i en bil, fått en hette over hodet og blitt kjørt til en minibank hvor han angivelig blir truet med kniv for å ta ut penger. Etter å ha hatt ut maksbeløpet skal han ha blitt kjørt til en annen minibank og truet til å ta ut mer penger.

Ifølge avisen skal han ha slått feil kode så mange ganger at det ikke gikk, og han blir tatt inn i bilen igjen.

Andersen skal ha klart å flykte fra bilen ut en bakdør, og ha kommet seg i sikkerhet.

– Han var et helt tilfeldig offer for et planlagt ran. Andersen ble etter ranet tatt godt vare på av ordfører kolleger og KS Agder som arrangør, skriver Tungesvik i en melding til VG.

– Ettersom et ran krever oppfølging fra politi og offentlig myndighet fra Norge her på Norway House, ønsker han ikke å uttale seg til media om ytterligere detaljer, skriver han.

Uten fysiske skader

Tungesvik forteller på telefon til VG at Andersen kom fra hendelsen uten fysiske skader. Han er usikker på hvor mange ranere det skal dreie seg om, men det skal ha vært flere enn én.

– Den som blir utsatt for et ran med trusler har det ikke noe godt etterpå, det har heller ikke han. Utover det kan jeg ikke si annet enn at det gikk bra, sier Tungesvik.

Han har ikke oversikt over hvor stort beløp Andersen skal ha blitt tvunget til å ta ut. VG har vært i kontakt med Utenriksdepartementet, som sier at de i hovedsak ikke blir varslet om denne type saker.