Overgrepsmottak har hatt dobbelt så mange pasienter etter video om sovevoldtekt

INNENRIKS 2018-10-05T03:49:12Z

Overgrepsmottaket i Østfold har opplevd en kraftig økning i antall henvendelser etter at de i sommer publiserte en video av «Emilie» som hadde blitt utsatt for en sovevoldtekt.

Amalie Frøystad Nærø

Hanna Kristin Hjardar (foto)

Publisert: 05.10.18 05:49

I slutten av juni la overgrepsmottaket i Østfold ut en kampanjevideo der «Emilie» våkner opp uten klær. Hun husker ikke hva som skjedde på festen kvelden før. Videoen tok raskt av på Facebook , og har til nå hatt nærmere 1,9 millioner visninger.

Daglig leder Ann Helen Lomsdalen ved mottaket, tror videoen har vekket noe i folk.

– De færreste har nok sett for seg at det er sånn det foregår. De fleste ser for seg et overfall fra en fremmed når de tenker på voldtekt, men rundt 80 prosent av de som kommer til oss har blitt utsatt for sovevoldtekt. Det vil si at de for eksempel har sovnet på et nachspiel, og at noen har utnyttet det, sier hun.

Videoen ble laget av produksjonsselskapet Lucky View i forbindelse med overgrepsmottakets tiårsjubileum. Siden den ble publisert har antall henvendelser til mottaket doblet seg.

Fra slutten av juni til og med august i fjor registrerte de 13 pasienter. I løpet av det samme tidsrommet i år er tallet 30, opplyser overgrepsmottaket til VG. De fleste er mellom 14 og 25 år.

– Jeg tror det er en kombinasjon av at flere har oppdaget at vi faktisk finnes, og at vi har senket terskelen for å oppsøke oss, sier Lomsdalen.

Til sammen har de så langt i år undersøkt 72 pasienter.

– Jeg tror det er mange der ute som har opplevd lignende ting som «Emilie» i videoen. Vi ønsket å kommunisere til begge kjønn at man skal være bevisst på hva som er greit og hva som ikke er greit. Det føler jeg at vi har klart.

Lomsdalen forteller at de fleste henvendelsene kommer i helgen, og i løpet av de første dagene i uken. Ved overgrepsmottaket blir alle pasienter undersøkt av lege og sykepleier, og får oppfølgingssamtaler med psykolog.

– Det er viktig for oss at man har lav terskel for å oppsøke oss. Etter en slik hendelse sitter man igjen med mange spørsmål, og de er det viktig at man får svar på, sier Lomsdalen.

Flere anmelder

Også politiet har merket en endring. For perioden mai til august i år er antall anmeldelser av voldtekter i Øst politidistrikt nesten 14 prosent høyere enn på samme tid i 2017.

Leder for felles enhet for påtale i Øst politidistrikt, Mona Hertzenberg, sier at økningen kan skyldes flere faktorer. Samtidig er hun klar på at holdningskampanjer kan ha en effekt.

– Generelt ser vi at oppmerksomhet i tradisjonelle og sosiale medier, som for eksempel holdningskampanjer, fører til flere anmeldelser. Det er grunn til å tro at flere anmelder slike overgrep nå enn tidligere, og det er en ønsket utvikling, sier Hertzenberg.

Bekymrede foreldre

Overgrepsmottaket er et akutt-tilbud for kvinner og menn over 14 år som nylig har vært utsatt for voldtekt, voldtektsforsøk eller liknende seksuell krenkelse. Et mottak skal tilby medisinsk hjelp og rådgiving.

Tilbudet skal være døgnåpent, gratis, og du trenger ikke å ha politianmeldt overgrepet for å ta kontakt.

Etter at videoen ble publisert har Lomsdalen blitt kontaktet av både unge og eldre fra hele landet. Flere av dem er foreldre som er bekymret for barna sine. Lomsdalen har også blitt kontaktet av unge menn som har vært redde for at de selv kan ha gått for langt.

– Flere kontakter meg fordi de lurer på om det finnes overgrepsmottak der de bor. I tillegg er det mange foreldre som har lurt på om det er greit at de ser på videoen sammen med barna sine, selv om de bare er 14 år gamle.

Det finnes til sammen 24 overgrepsmottak i Norge. Lomsdalen mener at flere må jobbe for å gjøre tilbudet synlig.

– Det er begrenset hvor mye man jobber for å markedsføre statlige tilbud. Jeg er opptatt av å komme meg ut og snakke med ungdommene. Det bør andre som jobber med dette også være opptatt av, sier hun.