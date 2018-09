KUNSTGRESS: Allerede i 2007 ble det iverksatt full gransking av kommunens interne rutiner. Foto: Krister Sørbø, VG

Gransking konkluderte med grove lovbrudd fra Oslo kommune i 2007 – vet ikke hvordan det ble fulgt opp

INNENRIKS 2018-09-19T15:14:53Z

Manglende kontroll i etaten med ansvar for kunstgress i Oslo ble avdekket allerede i 2007, etter et varsel om at en entreprenør tok med kommuneansatte på årlige fisketurer.

Publisert: 19.09.18 17:14

VG har avslørt at Oslo kommune skal ha utbetalt flere millioner kroner mer enn avtalt for kunstgressbaner til to entreprenører. Kommunen, som godkjente overfaktureringen, kaller rammeavtalen svak og erkjenner manglende kontroll. Dette gjaldt forhold mellom 2015 og 2017.

Men manglende kontroll i etaten som står for kunstgressutbyggingen ble avdekket allerede i 2007, viser et varsel VG har fått tilgang til.

I varselet anklages kommunen for å gi fordeler til entreprenør Torstein Skjaker, blant annet etter at han og ansatte i kommunen reiste på en felles fisketur. Varselet ble sendt av en anonym leverandør som mente det hadde skjedd brudd på anskaffelsesregelverket.

Varselet ble fulgt opp gjennom en intern gransking av daværende Park- og idrettsetatens (POI) anskaffelsesprosesser, og deretter en ekstern granskning gjennomført av rådgivningsselskapet PWC, som så nærmere på relasjonene mellom leverandørene og ansatte i etaten.

Grove lovbrudd

Konklusjonen fra den interne granskingen av kommunen var klar: Her fantes det «grove brudd på lov og forskrift om offentlige anskaffelser, samt kommunens interne regelverk».

Rammeavtaler med forskjellige entreprenører ble inngått på en «tilfeldig, lite profesjonell og lite forutsigbar måte», og bestillingene innenfor avtalene ble gjort gjennom «en uformell prosess tilnærmet uten dokumentasjon».

Dette avdekket internrapporten om prosessene: – Det er ikke dokumentert hvordan valg av leverandør til rammeavtalene ble gjennomført – Det gjorde det «vanskelig å se om konkurransen var reell», fordi det ikke var dokumentert hva hver enkelt tilbyder fikk av informasjon, og hva det eventuelt ble forhandlet om. Selve utlysningene hadde knappe tidsfrister og slurvefeil. – Det var kun dokumentert at det hadde blitt gjennomført minikonkurranse, der alle entreprenørene kommunen har avtale med får komme med tilbud, i ett av oppdragene de gjennomgikk. – Internrevisjonen fant ingen dokumentasjon på hvordan denne konkurransen ble gjennomført. – Det var vanskelig å se om krav til rolledeling var ivaretatt på en tilfredsstillende måte i Park- og Idrettsetaten, da det i svært liten grad er dokumentert på hvilken måte og av hvem bestillingen av oppdraget var foretatt. – Bestillingene synes ikke å bli skriftlig dokumentert verken gjennom avtale for det enkelte oppdrag eller ved bruk av avropsskjema, som viser avtalt pris og fremdrift for oppdraget, ifølge internrevisjonen.

«Systemsvikten i forhold til intern kontroll på anskaffelsesområdet er av en slik art at vi anser at det er en uakseptabel risiko for at uregelmessigheter og misligheter kan begås», konstateres det.

PWC fikk et granskingsoppdrag, der de skulle kartlegge relasjonene mellom ansatte og leverandører i Park- og idrettsetaten (POI), særlig leverandørene Thorstein Skjaker og Guthorm Hoff AS.

De konkluderte med at ansatte i etaten hadde deltatt på minst to fisketurer med Skjaker. De avdekket ikke informasjon om mottak av gaver, andre fordelsoverføringer eller uheldige relasjoner, utover det som tidligere var kjent. Samtidig slår de fast at:

«Relasjonene mellom POI og Skjaker synes å indikere en kultur innad i POI som foreslås endret, slik at det ikke kan reises tvil om POIs objektivitet og uavhengighet ved valg av leverandører».

Saken ble så avsluttet som varslingssak i 2008.

Uklart hvordan det er fulgt opp

Over ti år etter granskingen, konkluderer en ny granskingsrapport utført av EY med at interne rutiner i tilsvarende etat i dag fremdeles er svake , noe som i 2016 gjorde det mulig å overfakturere kommunen.

Nåværende idrettsbyråd Rina Mariann Hansen sa i et møte med miljø- og samferdselskomiteen 12. september, at hun ikke visste hvordan saken fra 2007 ble fulgt opp videre.

– Det ble lagt til (byrådsavdelingen for) Miljø og samferdsel å følge opp dette. Hvordan den oppfølgingen har skjedd, har vi ikke fått gravd oss ned i. Det har vært et varsel, men det er uklart for meg hvordan det er fulgt opp, sa Hansen i sin redegjørelse.

I en e-post til VG skriver hun at hun som byråd har prioritert å få bedre struktur:

– Jeg synes det har vært mye å rydde opp i etter jeg overtok. Det har åpenbart vært både dårlige prosesser og kontroll, men enda verre at det har blitt bygd for lite av de anleggene vi trenger, skriver hun.

Kommunerevisjonen har gjentatte ganger, fra 2006 til i dag, pekt på manglende kontraktsoppfølging knyttet til Bymiljøetatens anskaffelser.

Slik fungerer offentlige anskaffelser Når stat, kommune og andre deler av offentlig sektor kjøper inn varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider, er hovedregelen at kontraktene må ut på anbud.

Et anbud er et skriftlig bindende tilbud fra en leverandør.

Tildeling kan skje enten til lavest pris eller en kombinasjon av best pris og best kvalitet.

Regelverket åpner også for bruk av såkalte rammeavtaler, det vil si flerårige avtaler tildelt etter konkurranse. En rammeavtale kan enten ha én eller flere leverandører, som leverer etter «avrop» (bestilling). Kilder: Difi, Store norske leksikon

Etatsdirektør Gerd Robsahm Kjørven i Bymiljøetaten, som startet i jobben i 2016, bekrefter at kommunen har manglet kontroll.

– Siden 2016 har Bymiljøetaten jobbet systematisk for å få god styring på dette feltet. Vi har blant annet satt inn dedikerte controller-ressurser, revidert, systematisert og tydeliggjort fullmaktsmatrisene, jobbet med kompetanseheving, ledelseskontroll, sidemannskontroll, og ikke minst fått på plass en ny, grundig og tydelig rammeavtale, sier hun.

Seksjonslederen som varslet om overfakturering i 2016, mener han ble motarbeidet av ledelsen da han varslet, og i prosessen med å finne svar på hva som skjedde. Dette har Kjørven avvist .

Nå skal rådgivningsselskapet EY granske forholdene i Bymiljøetaten videre, og finne ut om omfanget av overfaktureringen kan være større.

Send VG tips kryptert og sikkert via SecureDrop, eller på e-post.

Skjaker: Avsluttet sak

Rapportene fra 2007 tar blant annet for seg Skjakers årlige firmatur til Hostonvannet som ligger i Orkdal kommune i Sør- Trøndelag. Skjaker forteller at to daværende ledere i etaten ble invitert med, og at dette var Skjakers initiativ.

– Det er ikke forbudt å reise på fisketur med noen man kjenner, sier han til VG.

– Var det naturlig at ansatte i kommunen skulle bli med på deres firmatur?

– De betalte for seg selv, og jeg anså dette kun som en hyggelig gest. Dette er en gammel sak som ble avsluttet den gang da, og dette fikk ingen konsekvenser, sier Skjaker.