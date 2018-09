En 75 år gammel mann er i Gulating lagmannsrett dømt til ni års fengsel for seksuelle overgrep begått mot to gutter tidlig på 2000-tallet. Foto: Marit Hommedal/NTB scanpix

75-åring dømt til ni års fengsel for overgrep

INNENRIKS 2018-09-27

En 75 år gammel mann er dømt til ni års fengsel for flere hundre overgrep mot to unge gutter i Bergen. Mannen skal ha utnyttet barna over flere år.

Publisert: 27.09.18

Dommen i Gulating lagmannsrett konkluderer med at den gamle mannen slipper unna forvaring fordi han nå skal sone en lang straff og at han vil være i midten av 80-årene når han løslates, skriver Bergensavisen .

I Bergen tingrett ble 75-åringen dømt til sju år og seks måneders fengsel. Lagmannsretten skjerpet dommen til ni år i fengsel.

Overgrepene mannen er domfelt for, startet på begynnelsen av 2000-tallet. Den ene av guttene var 13 år da det seksuelle misbruket startet, og han ble ifølge dommen utnyttet minst 300 ganger før han fylte 16 år. Den tiltalte pensjonisten gjorde gutten økonomisk og psykisk avhengig av seg.

– Seksuelle overgrep skjedde nesten hver gang fornærmede var alene hos tiltalte. Det utviklet seg slik at det måtte gjøres litt mer for å få like mye penger, står det i dommen.

75-åringen er tidligere dømt seks ganger, blant annet for seksuelle overgrep mot gutter under 14 og 16 år. I huset han eide i Bergen hadde den tiltalte ofte besøk av en jevnaldrende venn, som også var siktet i saken, men som døde i 2017.

Foruten fengselsstraffen må 75-åringen betale de to ofrene erstatning på henholdsvis 300.00 og 150.000 kroner.