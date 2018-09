Tre pågrepet etter skuddløsning mot samfunnshus på Frøya

INNENRIKS 2018-09-23T14:48:47Z

Tre personer er pågrepet og siktet for grov overtredelse av våpenloven etter at det skal ha blitt avfyrt ett eller flere skudd mot et samfunnshus i Trøndelag.

NTB

Publisert: 23.09.18 16:48

– Det er tre som er pågrepet, og de skal avhøres etter hvert. Krimteknisk er varslet og de tar seg av åstedet på Frøya . Det er ingen som er skadd. Videre etterforskning vil si noe om videre skritt i saken, sier Arild Hopsø, politifaglig etterforskningsleder ved Felles straffesaksinntak i Trøndelag politidistrikt, til Adressa.

Videre sier han at de tre pågrepne er siktet for grov overtredelse av våpenloven.

Politiet vil ennå ikke si noe om hva slags våpen som skal ha blitt brukt, eller hvor skuddet eller skuddene skal ha truffet.

– Tekniske undersøkelser vil belyse saken videre, sier Hopsø.

Det var ved 19-tiden lørdag kveld politiet opplyste at de hadde fått melding om at et skudd fra et våpen hadde truffet et samfunnshus på Frøya i Trøndelag. Kort tid senere bekreftet politiet at de hadde pågrepet en mann i 20 årene og beslaglagt et våpen.

De beskrev hendelsen som relativt udramatisk.

– Ingen er skadd, og vi oppfatter dette mer som et vådeskudd enn et skudd som var rettet mot noen, sa operasjonsleder Bernt Tiller i Trøndelag politidistrikt til NTB.