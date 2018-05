BUDSJETT-KAMERATER: Kjell Ingolf Ropstad (KrF), Abid Q. Raja (V), Helge André Njåstad (Frp) og Henrik Asheim (H) presenterte revidert nasjonalbudsjett fredag. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

NRK sa unnskyld til Raja etter «neger»-utsagn

NTB

Publisert: 31.05.18 20:31

Under torsdagens pressekonferanse om det reviderte nasjonalbudsjettet, brukte en NRK-ansatt ordet «neger». Kanalen har unnskyldt seg overfor Abid Raja (V).

– Jeg tror ikke at hans intensjoner var onde, men dette viser likevel at vi har mye voksenopplæring igjen å gjøre i Norge hva angår hva ulike ord betyr og hvilke holdninger vi representerer, sier Raja til NTB.

Episoden han omtaler inntraff torsdag kveld rett før pressekonferansen i Oslo der enigheten om det reviderte nasjonalbudsjettet skulle presenteres. Den NRK-ansatte ba Raja, Henrik Asheim (H), Helge André Njåstad (Frp) og Kjell Ingolf Ropstad (KrF) om å stille seg annerledes av lysmessige grunner, for så å legge til:

– Neger på lys bakgrunn, det er ikke så bra.

Abid Raja reagerte umiddelbart på utsagnet. Til NTB sier han at det er viktig å forstå at ordet «neger» er et svært belastet ord for folk med bakgrunn fra Afrika.

Han er derfor fornøyd med at NRK har sagt unnskyld i etterkant av hendelsen.

– De kontaktet meg på eget initiativ, og jeg er fornøyd med at de legger seg flate. Jeg har ikke tatt noen skade av dette, og bærer ikke noe nag. Jeg forstår at han ikke hadde onde hensikter, understreker Raja.

NTB kjenner ikke til identiteten til den NRK-ansatte, men har bedt om en kommentar fra vedkommende overfor NRKs programredaktør Espen Olsen Langfeldt. Langfeldt sier at NRK ønsker å ta hendelsen via tjenestevei, og bekrefter at NRK har unnskyldt seg uforbeholdent overfor Abid Raja.

– Det er generell enighet om at slik ordbruk ikke skal forekomme, og vi kommer til å følge opp dette, sier Langfeldt til NTB.