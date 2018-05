GRAVLAGT: Øyvind Fredriksen ligger under jorden på en kirkegård i Smetowo sør for Gdansk i Polen. Foto: Jørgen Braastad/VG

Signes avdøde samboer ble fløyet til Polen – SAS visste ikke om henne

Publisert: 19.05.18 18:35 Oppdatert: 19.05.18 19:49

Øyvind Fredriksen døde 5. mai. I stedet for å bli fraktet til Mandal, havnet kisten hans i Polen. Nå reagerer samboeren på at ikke SAS har vært i kontakt med henne. – Definitivt berettiget til å være skuffet over oss, sier SAS.

Familien til avdøde Øyvind Eriksen har hatt en vanskelig tid etter at kisten med ham ble sendt til Polen i stedet for Mandal. Der ble kisten begravet av en polsk familie – som trodde det var deres familiemedlem de la i jorden. Det var SAS som hadde ansvaret for forflytningen.

– Redder sitt eget skinn

I forbindelse med hendelsen har SAS kun hatt kontakt med Tomas Friberg, Øyvinds sønn. Øyvinds samboer gjennom de siste syv årene, Signe Eriksen, og hennes datter, har ikke hørt noe fra SAS. Hun forteller til VG at hun synes det er for dårlig fra SAS sin side når de forteller at de har hatt god kontakt med familien.

– SAS driver og redder sitt eget skinn når de sier at de har hatt god kontakt med familien. Jeg synes det er ille når dem påstår noe sånt når det ikke er tilfelle. Det er ikke en OK situasjon, sier hun.

– Vi skulle kanskje tenkt på det

Kommunikasjonssjef i SAS Knut Morten Johansen, bekrefter til VG at de kun har hatt dialog med Friberg, og viser til at det var eneste kontaktperson som ble oppgitt av begravelsesbyrået. At Øyvind Fredriksen hadde en samboer kommer som et sjokk på ham og SAS’ pårørendekontakt, som har har hatt den løpende dialogen med sønn og begravelsesbyrå i saken.

– Vi har snakket med begravelsesbyrået, de har ikke nevnt samboer til avdøde i det hele tatt, sier han.

– Det er ekstremt beklagelig å høre, vi har full forståelse for hvor traumatisk og kjedelig denne episoden har vært for henne, men vi har forholdt oss til pårørendekontakt formidlet fra begravelsesbyrået, sier Johansen.

– Burde ikke SAS selv sjekket om det var andre pårørende inne i bildet?

– Avdødes samboer er definitivt berettiget til å være skuffet over oss. Vi skulle kanskje ha tenkt på det, men når man er i kontakt med sønnen tror man at han er en representant for familien, sier Johansen.

Landes begravelesbyrå, som bestilte frakten av kisten til Øystein Fredriksen, bekrefter at Friberg er den som har vært oppgitt som eneste kontaktperson.

– Alle parter har vært enige i det. Vi har ikke hørt noe om at informasjon skal deles med flere, sier daglig leder Erik Lande til VG.

Tviler på hjemsendelse neste uke

VG formidler svaret fra Johansen til Eriksen, som sier at hun er svært skuffet.

– Vi hadde jo satt pris på å bli kontakten. Det synes jeg er skralt, rett og slett. De fleste har jo en samboer eller er gift, så dette synes jeg er slett behandling, sier hun.

Kisten med Øyvind Fredriksen skal ifølge etter planen sendes til Norge i neste uke . Det tviler Eriksen kommer til å skje, da søknaden om å flytte kisten først blir sendt på tirsdag.

– Så er det jo behandlingstid, så han vil nok ikke komme hjem neste uke, vil jeg tro, sier hun.

Etter at VG pratet med Eriksen og SAS fredag kveld, blir det opprettet kontakt mellom de to partene.

– De beklaget selvfølgelig og lovte at vi skulle på kisten hjem neste uke. Det tror jeg bare sånn passe på, men vi får nå bare håpe, sier hun lørdag.

VG var fredag på besøk på graven til Øystein Fredriksen i Smetowo, sør for Gdansk i Polen. Der ligger han ved siden av personen som graven var tiltenkt.

