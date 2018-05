Lufttransport bekymret for Luftambulansens fremtid: - Vi kjemper som løver

Publisert: 24.05.18 15:31 Oppdatert: 24.05.18 15:53

INNENRIKS 2018-05-24T13:31:48Z

STORTINGET (VG) Lufttransport-sjefen Frank Wilhelmsen fortalte Stortingets helsepolitikere at han vil kjempe for å opprettholde beredskapen, men antydet også en stor risiko for at selskapet kan gå konkurs.

– Vi kan skylde på hvem vi vil. Men det betyr ikke så mye nå. Gjør vi ikke noe nå, har vi snart ingen tjeneste, og da vil det gå ut over liv og helse, sa Lufttransport-sjefen.

Han fortalte om et varsel fra helseforetaket Luftambulansetjenesten om at selskapet som nå driver ambulanseflyene, kan få et krav om erstatning for den økte beredskapen som ble satt i gang for en måned siden.

Selskapet har også ekstra kostnader med å lære opp nye piloter etter de 13 som har sagt opp:

– Om vi ikke kan betale løpende lønn, kan konsekvensen bli at selskapet må innstille virksomheten, Det har vi sett, og vi har advart. Men vi vil kjempe som løver for å fortsette driften, sa Wilhelmsen i Stortingets høring om luftambulansekrisen torsdag ettermiddag.

I dag behandles representantforslag fra Rødts stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å annullere anbud med selskapet Babcock, forlenge avtalen med Lufttransport og forberede offentlig drift av tjenesten på sikt.

Ap, Sp og SV har signalisert støtte til forslaget om å annullere kontrakten.

KrF har fremdeles ikke bestemt seg. Venstre, Høyre og Frp er imot.

Babcock: - Foran skjema

– Våre nye fly er i produksjon og vi er foran skjema når det kommer til å utdanne piloter. Vi har også etablert et godt samarbeid med Avinor, sier daglig leder i Babcock, Marius Hansen.

Han forteller at Babcock ønsker å gi alle pilotene i Lufttransport AS fast jobb. Videre har selskapet fått 500 søknader fra andre piloter, og plukket ut 242 attraktive søkere. Så langt har Babcock hatt over 60 piloter inne til intervju, sier Hansen.

– Vi er helt sikre på at vi vil være fullt operative med et godt kompetente mannskap når vi tar over tjenesten i juli 2019. Anbudsrunden stilte nye og strengere krav enn dagens ordning, som vil øke kvaliteten på tjenesten.

– Vi har allerede rekruttert flere nøkkelpersoner med lang erfaring fra tjenesten i Norge, sier operativ leder i Babcock, Hans Andersen.

Babcock har et fly i beredskap i Norge fra mandag-fredag i dag, men kan sette inn flere fly, sier grunder Henry Hansen. Etter planen skal flyet stå i beredskap ut mai, men denne avtalen kan forlenges.

NHO: Ikke annuller kontrakten

Øystein Dørum, sjefsøkonom i NHO, advarer Stortinget mot å annullere kontrakten med Babcock:

– Det er lett å forstå at Stortinget engasjerer seg i en sak som handler om liv og helse. Men å annullere kontrakten løser ikke dagens krise. Derfor bør ikke representantforslaget vedtas av Stortinget, sier Dørum.

– Hvis staten skal overta luftambulansetjenesten, må de bygge opp ressurser og erfaring til å håndtere dette. Det vil være tidkrevende. Derfor advarer jeg Stortinget mot å annullere kontrakten. Hvis Stortinget bryter inn i en konkret forhandlingsprosesser bryter også Stortinget med prinsippene om anbudsprosesser, som de selv har vedtatt. Det vil føre til erstatningsansvar og økonomiske konsekvenser. Loven er vedtatt av en grunn, la den virke.

