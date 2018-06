MØTE: Helseminister Bent Høie (H) møtte mandag morgen det akuttmedisinske miljøet ved Universitetssykehuset Nord-Norge, for å få informasjon om luftambulansetjenesten. Etter det møtte han Babcock. Foto: Bertinussen, Rune Stoltz / NTB scanpix

Bent Høie etter Babcock-møte: – De er godt forberedt

Publisert: 11.06.18 11:08 Oppdatert: 11.06.18 11:21

Helseminister Bent Høie (H) har tillit til at Babcock gjør det de skal for at forhandlingene med pilotene lykkes.

Mandag morgen møtte helseminister Bent Høie (H) operatøren Babcock, som skal ta over luftambulansetjenesten i nord neste sommer .

– Mitt budskap til dem i dag var at jeg forventer at de bidrar til at det blir en løsning i forhandlingene de skal gå inn i med pilotene, og at de gjør det de kan for at det blir en avtale og en god løsning. Jeg opplevde at jeg fikk god tilbakemelding, sa Høie da han møtte pressen i etterkant av møtet.

Hittil har selskapet bare ansatt åtte piloter, men om de skal kunne bemanne én base må de ha ti.

– Godt forberedt

På spørsmål om hvordan helseministeren kan slå fast at selskapet er godt forberedt når de ennå ikke har fått piloter på plass, svarte Høie følgende:

– De har piloter og en organisasjon med folk med lang erfaring. De har en veldig klar plan videre for hvordan de skal bygge seg opp. Det er et selskap som har etablert seg og som har mye kompetanse som har gode planer og er godt forebredt på oppdraget de skal overta neste sommer. De skal også ha muligheten til å ta oppdrag underveis ved behov, sa han.

Høie sa han er trygg på at Babcock vil stille med nok piloter.

– Jeg opplever at de har et sterkt ønske om å komme i gang med forhandlingene. Mitt klare budskap i dag var at de gjør det de kan for at forhandlingene lykkes, sa helseministeren.

Kan iverksette tiltak

Høie er i Tromsø mandag for å forsikre seg om at UNN og dagens operatør, Lufttransport AS, har kapasitet og ressursene de trenger for å opprettholde en forsvarlig ambulansetjeneste gjennom sommeren.

– Det er alvorlig situasjon i form av usikkerheten fra dag til dag. Den skaper utfordringer, sa Bent Høie.

Høie varslet at dersom Babcock ikke lykkes med forhandlingene med pilotene, kan det bli satt i gang tiltak.

– Da er i en situasjon der vi må se på hva slags tiltak vi skal sette i gang, hvis det betyr at flere piloter slutter i Lufttransport AS og ikke søker overgang til Babcock. Det har vi planer for å håndtere, men vi ønsker ikke å komme i en slik situasjon, sa han.

Høie fikk forrige uke instruks fra Stortinget om å sikre at kompetansen og erfaringen i dagens flyambulansetjeneste, blir med over til Babcock.

– Er dere i stand til å følge opp instruksen fra Stortinget?

– Det er noe av bakgrunnen for dette møtet, ved å være tydelig overfor de selskapene at de skal bidra positivt inn i behandlingene, sa han.