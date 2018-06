KOMMER IKKE: Trond Giske kommer ikke på Aps sommerfest, ifølge Adresseavisen. Foto: Hallgeir Vågenes

Trond Giske skal ikke på Arbeiderpartiets sommerfest

Publisert: 06.06.18 15:17 Oppdatert: 06.06.18 15:44

INNENRIKS 2018-06-06T13:17:38Z

Tidligere Ap-nestleder Trond Giske er i London med familien og skal ikke på Aps sommerfest i kveld.

VG får opplyst at Trond Giske ikke skal delta på Arbeiderpartiets sommerfest i kveld, men i stedet er i London.

Det var Adresseavisen som først meldte om saken. De har fått bekreftet at Giske, som har pappapermisjon, er i London med familien der samboeren Haddy Njie er på jobb. Han har ifølge avisen vært der i 14 dager.

Onsdag 6. juni har Arbeiderpartiet sin årlige sommerfest med Aps stortingsrepresentanter og ansatte på Stortinget på utestedet Stratos, på toppen av Folketeaterbygningen, der Ap har sitt partikontor.

VG har fått opplyst at Støre bestemte seg for å også å invitere Giske til sommerfesten.

«Hele vår stortingsgruppe og alle våre ansatte inviteres på vår sommerfest. Vår partileder har presisert at Trond Giske etter hans sykmelding skulle behandles som øvrige medlemmer i vår gruppe», har sekretariatsleder Snorre Wikstrøm skrevet i en e-post til VG, etter at VG tidligere ba Støre om å fortelle hvorfor han ønsker å invitere Trond Giske når sommerfesten avholdes.

VG vet at sosiale sanksjoner mot Giske har vært drøftet i flere sammenhenger med Støre, blant annet på sentralstyremøtet i Ap 23. april. VG vet også at to av varslingssakene, som ble meldt inn av ansatte i Aps stortingsgruppe, omhandler Giskes oppførsel overfor kvinnelige ansatte på etterfester eller nachspiel tilknyttet to av de fire siste sommerfestene i stortingsgruppen.

Klubblederen for de ansatte i Aps stortingsgruppe, Ingunn Yssen, har reagert på initasjonen, og tidligere sagt til VG at Giske ikke burde få delta. Yssen er nå sykemeldt. VG har fått opplyst at dette skjedde etter at hun ble refset av Ap-leder Jonas Gahr Støre for hennes oppfølging av varslingsakene mot Giske, og uttalelsen til VG om Giske ble invitert til sommerfesten.