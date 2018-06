I DET BLÅ: Det har vært knyttet stor usikkerhet til luftambulansene den siste tiden. Foto: Frode Hansen / VG

Stortingsflertallet vil instruerer Høie i ambulansefly-saken

Magnus Newth

NTB

Publisert: 07.06.18 16:46 Oppdatert: 07.06.18 17:38

INNENRIKS 2018-06-07T14:46:14Z

Helseminister Bent Høie (H) får instruks fra Stortinget om å sikre at kompetansen og erfaringen i dagens flyambulansetjeneste, blir med over til Babcock.

Forslaget er fremmet av Ap, KrF og MDG. Sp og SV bekrefter overfor VG at de støtter det.

Dermed er det flertall for å gi Høie instruks om å sikre at erfaring og kompetanse i dagens luftambulansetjeneste videreføres.

Dette kan skje enten gjennom forhandlinger med operatør, gjennom ny anbudsrunde med krav om virksomhetsoverdragelse eller på annen egnet måte, heter det i forslaget.

I forkant av avstemningen i Stortinget har opposisjonspartiene forhandlet intenst for å finne en instruks til helseministeren alle kunne enes om.

Bakgrunn: Kranglet om én setning

Bollestad: – Tydelig

Leder av Helse- og omsorgskomiteen, KrFs Olaug Bollestad, er fornøyd med nå å ha fått de andre opposisjonspartiene med på laget.

– Klart jeg er det. Dette er viktig å stå tydelig på at vi vil sikre erfaring kompetanse, skriver hun i en SMS til VG.

– Men er innstruksen til Høie tydelig nok?

– Den er tydelig, sier Bollestad.

– Viktig å sikre flertall

Senterpartiet og SV ønsket i utgangspunktet å gi Høie en noe strengere instruks, men endte med å bli med på de andre opposisjonspartiene.

– Når våre forslag ikke får flertall mener vi det var viktig å sikre et flertall. Vi hadde ønsker om et ennå tydeligere forslag. Men fikk ikke Ap/ KrF med på det. Jeg mener at dette som ble fremmet i dag er mye tydeligere enn det Ap og KrF sto bak i innstillingen. Det er Høies ansvar å følge opp- stortinget er tydelig på at erfaring og kompetanse i dagens luftambulansetjeneste skal videreføres, skriver Kjersti Toppe (Sp) i en SMS.

– Ja, vi har forhandlet i en uke nå, og lander på et forslag som gir Høie klar ordre om å sikre kompetansen og erfaringen til de personellet i ambulanseflytjenesten. Når det kommer til stykket er det jo nettopp at erfarne og kompetente folk ikke vil fortsette med Babcocks betingelser, sier Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Gradvis overtakelse?

Dersom krisen i flyambulansetjenesten forverres, er det mest aktuelt å la Babcock gradvis overta driften tidligere enn planlagt, mener helseminister Bent Høie (H).

Han viser til en tiltaksplanen fra Helse Nord for å bedre luftambulanseberedskapen både på kort og lang sikt.

– Den inneholder en risiko- og sårbarhetsanalyse av ulike scenarioer, og beskriver en rekke nye risikoreduserende tiltak hvis situasjonen skulle forverre seg. Det mest aktuelle tiltaket er å la den nye operatøren Babcock gradvis ta over noen av flyambulansebasene dersom situasjonen skulle kreve det, sa Høie (H) i Stortinget torsdag.

Babcock har sagt at de er klare til å ta over en flybase fra september og at de fra nyttår gradvis kan ta over flere baser ettersom de får de nye flyene på plass.

Moxnes’ fikk ikke viljen sin

Opprinnelig var det Rødts Bjørnar Moxnes som førte saken til Stortinget med krav om å annullere anbudet. Men dette blir det ikke noe av. Rødt går sekundært inn for det løse forslaget.

– Nå vil vi få et vedtak som stiller tydeligere krav til regjeringa enn det Arbeiderpartiet og KrF i utgangspunktet foreslo. Det viser at det kan gjøre en forskjell å stå opp for det man mener. Og Bent Høie skal vite en ting: Rødt følger med. Vi er utålmodige og bekymret, på befolkningens vegne. Så regjeringa slipper ikke unna kravet om å sikre dagens erfaring og kompetanse. Nå må de handle raskt og treffsikkert, sier Bjørnar Moxnes i en mail til VG.