Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Dømt for drapsforsøk mot politimann – dommen reduseres

NTB

Publisert: 27.05.18 07:38

INNENRIKS 2018-05-27T05:38:52Z

50-åringen er dømt for forsøk på å dytte en politimann ned fra en hotellbalkong i 6. etasje i Fredrikstad i 2015. Nå har lagmannsretten har redusert straffen.

Det var i forbindelse med et mulig selvmordsforsøk at mannen fra Buskerud selv ringte politiet og ba om hjelp.

Da politimannen og en annen politibetjent ankom hotellbalkongen i Fredrikstad, der mannen befant seg, tok 50-åringen tak i politimannen og løftet ham opp, ifølge dommen. Deretter skal mannen ha uttalt at han ville ta politimannen med seg over kanten. Politimannen måtte sette seg kraftig til motverge for å unnslippe mannens grep.

I oktober ble Buskerud-mannen i Fredrikstad tingrett dømt til fengsel i tre år og åtte måneder, en dom han anket. Borgarting lagmannsrett er på de fleste punkter enig med tingretten, men fastsetter straffen noe lavere, til tre år og seks måneders fengsel.

Normalstraffen for drapsforsøk i Norge ligger mellom fem og seks års fengsel. De formildende omstendighetene retten har vektlagt, er særlig at det ikke ble brukt våpen, og at politimannen ikke ble fysisk skadd i hendelsen.

I dommen bemerker lagmannsretten at drapsforsøk mot en polititjenestemann i utgangspunktet påkaller en streng reaksjon. At handlingen i utgangspunktet var ment som et selvmordsforsøk, gjør imidlertid saken «noe spesiell», skriver lagmannsretten.

Mannen var sterkt påvirket av alkohol, med en promille på nærmere to, under hendelsen sommeren 2015.