Veterinær om ekstremvarmen: Kjæledyr kan dø av heteslag

Det er ikke bare hunder som er utsatt når sola steker som verst. Det norske veterinærforbundet råder alle dyreeiere til å passe ekstra godt på kjæledyrene nå.

– I Nydalen har vi hentet ut en hund som var forlatt i en bil. Alt står bra til med hunden, og vi oppretter sak på bileier etter Dyrevelferdsloven, skrev Oslo politidistrikt på Twitter, søndag 27. mai.

Antall henvendelser til politiet om hunder som sitter fast i biler har skutt i været. I mai måned alene har Oslo politidistrikt mottatt mellom 15 og 20 meldinger. Én av disse resulterte i en anmeldelse.

– Det er ikke veldig uvanlig, men det er ganske væravhengig. Det skjer mye oftere nå som det er varmt og sol, sier operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Bente Otterstad.

Flere døde kjæledyr

– Noen dyr som blir overopphetet kan skade seg så mye at de får alvorlige senskader. De kan få hjerneødem (for mye væske i hjernen, journ. anm.), eller det kan gå så langt at de faktisk dør av heteslag, sier Toril Moseng, president i Det norske veterinærforbundet.

Hvert eneste år dør flere kjæledyr når sommervarmen slår inn, advarer hun. Derfor er det viktig å være oppmerksom på dyrenes behov: De klarer nemlig ikke alltid å si ifra selv.

Varme biler

Veterinærene advarer alltid om at man aldri må sette igjen hunder i varme biler, og det hjelper ikke om vinduene er åpne.

– Det er utrolig viktig å få frem at det kan være livsfarlig for hunder. Det blir mye raskere varmt i en bil der en hund står, fordi de peser for å kjøle seg ned. Det er nesten som å hive vann på en badstue, og varmen blir ekstrem, sier Moseng.

– Dessverre dør hunder hvert år på grunn av dette.

Om man ser en hund alene i en varm bil, sier Moseng at man rett og slett kan være nødt til å bryte seg inn på den måten man klarer, og ringe politiet.

– Skal man redde liv så kan man måtte knuse vinduet.

Alle dyr trenger skygge

Det finnes mange andre ting kjæledyreiere må passe på om sommeren - både hundeeiere og eiere av andre dyr.

Når det er så varmt som det har vært i store deler av Norge den siste uken, trenger alle dyr mye drikkevann og tilgang på skygge.

Har man katt som går ute, anbefaler Moseng at man sørger for at det finnes et skyggelagt sted i hagen eller på verandaen, der det også står en vannskål de kan drikke av. Med hunder må man unngå å lange turer i solsteken.

– Ikke legg mosjonering til tider på døgnet hvor det er mye sol. Særlig ikke for hunder som har mye pels, er eldre, eller har dårlig helse, sier hun.

– Hunder sier ikke ifra når de er utmattede. Ikke la dem leke for lenge med favorittballen, og ikke ta dem med på de lengste sykkelturene på varme dager. Man kan heller gå tur i skogen der det er tilgang på skygge.

Hun understreker at alle dyr må ha mulighet til å komme seg unna varmen.

– De som har burdyr må passe godt på at de ikke setter buret der det kan stå i solsteken i timevis. Da har dyret ingen måte å komme seg unna på.

– Kan besvime og dø

Noen hunderaser er mer utsatte for heteslag enn andre. Disse rasene har økt i popularitet i de siste årene.

– Kortnesede hunder som mops og bulldogger har en ekstra utfordring når det er varmt. Muligheten deres til å skille ut varme er redusert på grunn av hvordan de er avlet frem, forklarer Moseng.

– De klarer ikke kjøle ned luften som kommer inn på vanlig måte. Det vevet som er trykket inn i svelget og ganen deres hovner opp fordi det blir varmt. Det kan stenge for hele luftinngangen som allerede er mindre enn hos andre hunder, og de kan besvime eller dø.

Katteraser med flate ansikter, som persere, er også ekstra utsatt for overoppheting, sier hun.

– Det er utrolig viktig å komme seg til nærmeste vetrinær hvis man mistenker at et dyr er overopphetet. Hold telefonkontakt med dem hele veien for råd. Det kan være lurt å legge et kaldt og vått håndkle over dyret.

Husk solkrem

Moseng sier de som har hunder med mye pels bør vurdere å klippe dem om sommeren. Men det kan også være en utfordring om dyrene har lite pels:

– Hunder kan også bli solbrente. Det er viktig å beskytte hunder som har lite pels enkelte steder.

Det finnes hundesolkrem som er tilpasset PH-verdien i hunders hud, men om man ikke har tilgang på det, sier hun at det også er mulig å bruke menneskesolkrem.

Man må også passe på potene til dyr man går på tur med.

– Noen har gode poter og tåler det meste, men veldig mange sliter når det er varmt på asfalten. Det må man være oppmerksom på. De kan få skader på potene, slite av huden eller få brannsår.