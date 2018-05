VARMT: Marte Vigestad (27) og Susanna Lervik (28) tester vannet på Storøyodden i Fornebu. Foto: Trond Solberg

Nå knuses rekordene – varmebølgen toppes i helgen

Publisert: 23.05.18 21:57 Oppdatert: 23.05.18 22:17

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-05-23T19:57:12Z

Sørg for nok drikke og luftige klær! Varmebølgen som er over Sør-Norge når først toppen i helgen – og vil vare enda en uke til!

Hvem skulle tro at vi etter en rekordkald senvinter skulle få en rekordvarm mai! Men akkurat det er i ferd med å skje. De fleste varmerekordene for mai er fra 1947, og de er i ferd med å bli knust med en hel grad mange steder.

Sjekk været på Pent.no!

Oslo mot rekordvarme

– Mens vi er godt vant med lavtrykk på lavtrykk fra vest med tilhørende nedbør og skyer, får vi nå flere høytrykk samme vei, forklarer meteorolog Camilla Albertsen ved StormGeo, som utarbeider et seks-ukers varsel for kraftbransjen.

– Og dette drar mye varm luft fra sør nordover til oss. Til helgen ser det ut til at temperaturene blir høyest – da kan vi få opp mot 30 grader i for eksempel Oslo. Noen steder kan også få over 30 grader.

Maksimumsrekorden for mai for Oslo ligger på 29,9 grader – og lever med andre ord utrygt gjennom helgen.

– Det er jo kjempebra! Vi trenger jo ikke å dra på ferie da, ler venninnene Marte Vigestad (27) og Susanna Lervik (28).

De har tatt turen til Storøyodden i Fornebu for å nyte sommerværet. Vigestad forteller at hun allerede har badet tre ganger i år.

– Det er litt pining i starten, men det går hvis du går sakte nok!

For Lervik ble dette årets første bad.

– Det var faktisk ikke så kaldt altså! Det var overraskende varmt, sier hun idet hun går opp av vannet.

Knuser rekordene

– Middeltemperaturene for mai ligger hittil i måneden langt over normalen i Sør-Norge. De fleste gamle månedsrekordene er fra den varme mai i 1947. Med de prognosene vi nå ser, ligger det an til at mai-rekordene fra den gang blir knust med å mye som en grad, ifølge våre beregninger, sier Albertsen.

Nord-Norge ligger nord for de varme høytrykks-systemene, og er prisgitt en strøm av nokså kjølige lavtrykk fra vest.

– Typisk ligger Tromsø på 8–10 plussgrader og har kuling. Så kontrastene er store, påpeker hun.

Spansk værfenomen

I neste uke dempes varmen noe, men ikke mye:

– Vi har en værsituasjon over Spania i øyeblikket – et lavtrykk som drar opp mye varm luft fra Afrika. Dette gir ustabil luft med regn og kraftig torden over deler av Kontinentet. Ja, det kan også bre seg inn over De britiske øyer.

Der er fenomenet kjent fra før og har fått navn: The spanish plume – den spanske fjær, eller vifte om du vil.

– Rester av dette fenomenet ser ut til å nå oss torsdag i neste uke, og vil da kunne gi noen regnbyger – selv om det fortsatt er temmelig varmt, sier Albertsen.

– Hovedsignalet er likevel at varmen holder seg i Sør-Norge ut neste uke, og kanskje også noen dager inn i påfølgende uke. Når vi kommer til 5.-6- juni, ser ting imidlertid mer usikkert ut, sier Camilla Albertsen.

Sommerkulden dempes

Hva så med sesongvarslene? De spådde en til dels kald sommer for Norge , i alle fall gjorde april-versjonen det for månedene mai, juni og juli.

Nå foreligger mai-versjonen, som tar for seg månedene juni, juli og august.

Her er det klart at kuldesignalet dempes i flere av varslene. Franske Meteo-France, som i april spådde skikkelig sommerkulde, ligger nå inne med et mer dempet signal på 0,5 til 1,0 grader under normalen for juni-juli og august.

Verdens ledende værvarslere hos Det europeiske værsenteret i Reading, England, viser noe kulde i Skagerrak og en anelse over Nordland, men gir ellers ingen klare varme- eller kuldesignaler.

Amerikanske NCEP – National Centers for Environmental Prediction – gir svakt varmt signal på 0,5 til 1,0 grader over normalen.

Usikker juni

Også amerikanske IRI – International Research Institute – gir svakt varmesignal for den norske sommeren.

Hva så med juni? Burde ikke den knallvarme mai få betydning for hvor varm juni blir?

Klimaforsker Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt har sett på dette, og konkluderer:

– Svaret er kort og godt nei. Vi har sett på sammenhengene mellom temperaturene i mai og påfølgende juni, og det viser at vi statistisk sett ikke ser noen slik tendens, sier han.