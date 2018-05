HJEM: Kisten med Øyvind Fredriksen kommer til Norge senere onsdag. Foto: PRIVAT

Familien: Øyvinds kiste på vei til Norge

Publisert: 23.05.18 14:52

Øyvind Fredriksens (57) kiste, som ble feilsendt til Polen, kommer etter planen til Norge onsdag ettermiddag, opplyser familien.

Sønnen Thomas Friberg sitter nå på flyet fra Polen som skal bringe kisten med faren til Kristiansand. Øyvind Fredriksen ble feilaktig gravlagt i Polen.

– Vi er glade for at vi får vår pappa og samboer med hjem. Vi har vært gjennom en tøff og vond oppgraving av kisten tidlig i dag morges. Vi har mange grusomme inntrykk å fordøye og har det tungt oppi gleden, skriver Friberg i en sms til VG.

Øyvind Fredriksen døde 5.mai. Kisten skulle fraktes hjem til Mandal. På Gardermoen, på vei fra Tromsø til Mandal, skjedde en tragisk forbytting: En kiste som skulle til Gdansk, ble stående igjen på flyplassen, mens kisten med Øyvind Fredriksen ble sendt til Polen. Dette skal ha skjedd torsdag forrige uke.

– Vi kan takke norske myndigheter og ambassaden i Polen for god hjelp til få tillatelse til gjennomføring av prosessen med å få hevet kista. SAS har siste døgnet snudd alle stener for å få pappa hjem slik at han kan få en verdig avskjed til sitt siste hvilested, skriver Friberg videre.

Han ber om respekt for at familien gjennomgår det han beskriver som «en ubeskrivelig tøff påkjenning.»

