Flom flere steder i landet: Deler av Otta sentrum under vann

Publisert: 11.05.18 07:43 Oppdatert: 11.05.18 08:46

INNENRIKS 2018-05-11T05:43:15Z

Spesielt i Hedmark og Oppland fortsetter vannet å stige fredag morgen.

Det gjelder både de store vassdragene, som Glomma og Trysilelva, men også de mindre elver og bekker.

Fredag morgen skrev GD at vannet hadde steget og lagt deler av Otta sentrum under vann. Tipsene avisen hadde fått inn meldte om stor snøsmelting, som har ført til at parkeringsplassen utenfor kjøpesenteret Amfi kjøpesenter ligger under vann. Nå jobbes det for at vannet ikke skal flomme inn på senteret.

– Det er en stor innsjø utenfor senteret og i store deler av parkeringsplassen. Vannet bare stiger og stiger, jeg vil tro det har steget 5-10 centimeter bare på en halvtime, sier NRK-journalist Even Lusæter, som er på stedet, til VG.

– Senterlederen var rimelig fortviler og oppgitt. Det er i ferd med å renne vann inn i senteret. I tillegg har butikken som er siden av senteret bare gitt opp å ha butikken åpen i dag, fortsetter Lusæter.

Han forteller at folk lurer på hva som skjer, og at flere sliter med å ta seg frem. Det er flere som er fortvilet over de store vannmengdene, og flere må gå omveier for å komme seg til skole og jobb.

– Kan dukke opp omfattende oversvømmelser

– Det er fortsatt på oransje nivå (nest høyest varslingsnivå) på hovedvassdragene på Østlandet. Det er i Trysilvassdraget, Glomma og ned til Rånåsfoss, Gudbrandsdalslågen og i Drammensvassdraget det er mest alvorlig, sier kommunikasjonssjef i NKE, Norges vassdrag- og energidirektorat, Erik Due, til VG.

– Det vil si at det kan dukke opp omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomsakder på utsatte steder. Nedbøren har holdt seg oppe gjennom hele natta, viser våre målstasjoner, fortsetter Due.

Torsdag kveld var flomfaren fremdeles stor i vassdragene på Østlandet. I 20.30-draget skrev Varsom at det ventes regn fredag i deler av Sør-Norge, som vil føre til ytterligere vannføringsøkning.

Fredag er det ventet at lokale elver og bekker vil havne på det høyeste farenivået, rødt. Årsaken til den økte vannstanden er snøsmelting på grunn av varmen, i tillegg til regn.

Nettsiden anbefaler å følge med varsler, mens Due anbefaler at folk fortsetter å sikre og flytte verdier, og at de holder seg unna bekker og elver med mye vann.

