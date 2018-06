BYGGEPLASS: Gropen i Nedre Vollgate med den nye tunnelen til Stortinget. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Dagbladet: Prosjektleder for stortingstunnel var i konkurskarantene

Publisert: 14.06.18 09:44

Prosjektlederen for den nye tunnelen til Stortinget var i konkurskarantene, og var slått konkurs åtte ganger tidligere, ifølge Dagbladet.

Leif Arne Hafstad ble ansatt som leder for tunnelprosjektet 1. juli 2015. Under hans periode som prosjektleder, ble han involvert i ytterligere to konkurser og fikk konkurskarantene etter beskyldninger om flere kritikkverdige og mulig straffbare forhold, skriver avisen .

Som prosjektleder skal Hafstad blant annet følge opp, og rapportere om økonomiske forhold og fremdrift. Under karantenen kan han ikke kan starte noe nytt selskap, eller påta seg nye roller i styret eller som daglig leder i et aksjeselskap.

– Jeg tok over et prosjekt som Stortinget hadde sett at begynte å medføre både uoversiktlighet og problemer. Vi ble sånn sett tatt inn for å få styring på det prosjektet. Jeg kom for å rydde opp, sier Hafstad.

– Ny informasjon

Stortinget var ikke klar over situasjonen hans, men opplyser at dette er informasjon de burde vært klar over.

– Nei, dette er ny informasjon for oss, sier avdelingsleder for Stortingets eiendomsavdeling, Terje Olsen.

Hafstad bekrefter at han ikke opplyste Stortinget om karantenen, som han fikk i 2016.

– Nei, det var ikke tema, fordi jeg ikke satt i styrene i selskapene, kun som passiv eier, sier han til avisen.

Milliardsmell

Tidligere i juni skrev VG om eiendomsutvikleren Arild Rygg, som ble hentet inn av Stortingets presidentskap, for å få kontroll på byggeskandalen. Dette til tross for at plan- og bygningsetaten ett år tidligere hadde funnet ulovlige boliger i kjelleren på en av hans eiendommer.

Rygg fortalte ikke om de ulovlige forholdene avdekket før han fikk jobben, men har likevel fått fornyet tillit av stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H).

Byggeskandalen startet med en ambisjon om å utbedre et kontorbygg ved Stortinget for 70 millioner kroner.

På tre år har sluttsummen for nytt post- og varemottak, ny innkjøringstunnel og rehabilitering av Prinsens gate 26 økt fra 1,1 milliarder til 2,3 milliarder kroner.