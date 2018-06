SOMMERLYKKE: Den historie hetebølgen over Sør-Norge går inn for myk landing neste uke med pent varmt normalt sommervær. Så venter vestaværet. Her badelykke på Kråkerøy utenfor Fredrikstad torsdag. Foto: Gisle Oddstad

Jo, super-været tar slutt – men ikke helt ennå!

Publisert: 01.06.18 20:34 Oppdatert: 01.06.18 21:12

INNENRIKS 2018-06-01T18:34:40Z

Det kunne ikke vare i all evighet. Den historiske hetebølgen i mai går nå mot slutten – men ennå blir det godvær i minst en uke til!

– Vi ser nå at temperaturene daler i Sør-Norge, ned fra de ekstreme verdiene og over til mer ordinær sommertemperatur, sier meteorolog Roar Teigen i StormGeo.

Vanlig sommer

Han lager seksukersvarsel for kraftbransjen i Norge – bygget hovedsakelig på værmodeller fra Det europeiske værsenteret i England.

– Slik det ser ut nå, vil vi fra neste uke ha mer moderate gode sommertemperaturer i Sør-Norge, det vil si typisk 22 eller rundt der på dagtid, ned fra 25–30 grader.

Hans prognose tyder på at høytrykk-situasjonen vil holde seg også neste uke, men gradvis uten den veldige varmluften vi har hatt i slutten av mai.

Godværet over Sør-Norge har nå vart siden cirka 10. mai.

– Det er usannsynlig at vi skal ha en situasjon høytrykk og lite nedbør vedvarende over landet i 4–5 uker. Så det ligger nok an til et skifte, mener han.

Uken som starter med mandag 12. juni blir det omlegging til mer og mer klassisk vestavær med vind og lavtrykk fra vest.

Lavtrykk ut juni

– Vi snakker vind fra sørvest, vest og nordvest, og en annen temperatur. Dette vil gi nedbør langs hele kysten fra Vestlandet og nordover, mens denne værtypen typisk favoriserer Østlandet med sol og godvær. Vi kan uansett ikke vente samme temperaturene, mener han.

Månedsprognosen fra Det europeiske værsenteret i England gir klare signaler om en lavtrykk-situasjon fra denne uken og ut juni.

– Signalet varer også fram til første uken i juli. Ut over dette er signalene nokså svake, men de svake signalene som er der, går i retning av vått regime. Det betyr ikke bare regn, men mer klassisk norsk sommervær med nedbørsfronter brutt opp av godværsdager innimellom, sier Teigen.

Snø og sludd i nord

NB: Nord-Norge må stålsette seg for en tøff mandag med nordavind som bringer arktiske luftmasser inn over landet så langt sør som Saltfjellet.

– Vi snakker temperaturer mellom 1 og 4 grader, og bygevær som varierer mellom sludd og regn. Trolig blir det ikke snø eller sludd i lavlandet, men litt opp i høyden kan snøen fort legge seg en stund. Men været ser ut til å bedre seg med høytrykk ut over i uken, sier meteorolog Mariann Aabrekk i StormGeo.