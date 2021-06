BOM STOPP: Sylvi Listhaug på valgkamp-turne i Porsgrunn. Frp-bilen fikk motorstopp og blir dyttet av blant andre mannen til Sylvi Listhaug, Espen Espeseth og Espen Teigen. Foto: Fredrik Pedersen, Varden

Motorhavari for Sylvi og Frp: Spinndoktor måtte ty til fysisk arbeid

Sylvi Listhaug applauderer «store, statute, sterke karer», etter at Frp-mannfolkene trøkket til da en Frp-bil fikk motorstopp i Porsgrunn.

Av Martin Lægland

Publisert: Nå nettopp

Et av Fremskrittspartiets valgstunt gikk ikke som planlagt fredag. For mens partiet forsøker å vise politiske muskler i opposisjon mot regjeringen, endte de opp med å måtte vise ekte muskler i Porsgrunn sentrum da en Frp-bil sa bom stopp.

Bom – som jo er det aller verste Frp vet om i bilpolitikken.

En nesten hundre år gammel Pierce-Arrow-bil var nemlig ment å kaste glans over arrangementet, men endte opp med å heller skape trafikktrøbbel.

– Bilen fikk rett og slett motorstopp, sier pressesjef og Frp-spinndoktor Espen Teigen.

Saken ble først omtalt i lokalavisen Varden.

Karene tok grep

Det endte med at mannfolkene i Sylvi Listhaugs liv måtte ty til ren muskelkraft, og dytte bilen slik at den ikke skapte trøbbel i trafikken.

Flere hev seg rundt for å bidra med bilberging, deriblant Teigen, stortingsrepresentant Bård Hoksrud og Listhaugs ektemann Espen Espeseth.

Om det var tungt? Langt derifra, skal vi tro Teigen.

– Nei, slettes ikke. Vi måtte bare hive oss rundt når det trengtes. Sånn er innstillingen i partiet vårt, sier han, og legger spøkefullt til at det ble et sterkt fellesskap blant flyttemannskapet.

Sylvi Listhaug selv synes også det var hele ble en festlig affære:

– Det var en humoristisk situasjon, og det var bra å ha med flere store staute sterke karer som kunne trø til. Det er vel litt forståelse for at en fantastisk flott bil fra 1929 kan få litt problem innimellom, skriver hun i en melding til VG.



HAKK I HÆL: Frp-leder Sylvi Listhaug, her med Frp-spinndoktor Espen Teigen i hælene på Sylvi Listhaug under Arendalsuka i 2018. Foto: Tomm W. Christiansen

Frp-bilentusiast

Bilen eies av Martin Manvik – som har over 20 år med erfaring som lokal tillitsvalgt i Frp i Larvik. Han er også sjeldent bilinteressert – og har Frp-merker han pleier å pryde bilene med i anledning valgkamparrangementer.

– Det er mange år siden jeg fant ut at det å stille på stand med et Frp-telt ikke kan måle seg med å ha med seg en gammel bil. Da blir folk interessert, og kommer bort for å ta en prat. Så det er veldig effektivt for å prate med folk, sier han.

LOKAL FRP-HELT: Martin Manvik eier fire Pierce Arrow-biler – men kun én av dem har fått motorkrasj på valgkampturné med Frp-leder Sylvi Listhaug. Foto: Privat

En god historie

Manvik har ikke bare én, men fire Pierce Arrow biler – av til sammen seks i Norge, ifølge han selv.

– Med så gamle biler så må man kunne triksene. Jeg var selv opptatt tidligere i dag, så en venn av meg kjørte bilen. Han var ikke like kjent med den, så da ble det litt problemer.

Manvik forteller at han og kompisen som kjørte bilen skal fortelle historien.

– Både motorstopp, og senere hele to punkteringer. Alt på en dag. Og mens det ble lit hektisk mens det skjedde, så er jo dette en god historie å fortelle når man drikker øl: Å ha fått både motorstopp og punktert med Sylvi Listhaug, forteller han med en fornøyd mine.