TO HENTET OPP AV VANNET: Redningshelikopter har hentet opp to personer fra Numedalslågen etter en kanovelt onsdag morgen. Disse to er nå bekreftet omkommet. Foto: Geir Eriksen

Vitne om kanovelt: − Ropte på hjelp

Det var to ektepar som hadde lagt ut på kanotur i Numedalslågen i Larvik, da det gikk fryktelig galt. To menn i 70-årene mistet livet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Tom-Eirik Skarpsno er medlem av en fiskeklubb som holder til i området. Han var først på stedet da ulykken inntraff.

– En av kvinnene ropte på hjelp. Hun satt på en øy på andre siden av fossen. Den andre kvinnen satt trygt på den andre siden, sier Skarpsno.

Han ringte brannvesenet og AMK øyeblikkelig. Ifølge Skarpsno var rundt 25 personer tett på hendelsen. De fleste av disse er medlemmer av fiskeklubben.

– Det var to kanoer. Begge kantret, sier han.

Det var NRK som snakket med Skarpsno først.

– Fortvilende situasjon

Dagen før så han at de pakket ut telt, bar ut handleposer og lastet kanoene i elven.

– Det er skremmende å se menneskeliv gå tapt. Det var en fortvilende situasjon, spesielt for de etterlatte.

Han forteller at det ikke er uvanlig at folk kantrer med kano i fossen. Ifølge Skarpsno kan kartet over området være misvisende.

– Det går stort sett bra, men det er en risiko å padle der. Fra Kjærra Fossepark til Vierødfossen er det flere små fosser som ikke alle vet om. Det kan fort gå gale når det er så sterke krefter i elven.

Politistasjonssjef i Larvik, Tor Eriksen, sier til VG at politiet holder på å undersøke ulykken. Han regner med at politiet har snakket med vitner på stedet.

– Vi holder på å undersøke hvem som eide kanoene, og om det var en privat eller arrangert tur. Politiet kommer tilbake med mer informasjon etter at vi har etterforsket hendelsen, sier Eriksen.

Han forteller at personene ikke er folkeregistrert i Larvik.

Hva som har forårsaket velten er også uklart. Politiet er i gang med etterforskning for å få klarhet i hendelsesforløpet, og tar blant annet opp vitneforklaringer på stedet.

Meyer opplyser at de antar at alle fire har vært i samme kano, men at de jobber med å verifisere dette.

Hjerte- og lungeredning

Innsatsleder på stedet forteller til Østlands-Posten et de fikk melding om hendelsen like over klokken 8 onsdag morgen.

Det ble igangsatt en stor aksjon med to luftambulanser fra Oslo, én SeaKing fra Rygge, to ambulanser og dykkere fra Kongsberg, Skien, Larvik og Hvittingfoss i tillegg til fire politipatruljer.

– Seakingen kom først til stedet og ser at det ligger en mann i elven og får dratt ham opp. Like etterpå får vi observasjon på en person til som Seakingen tar opp, og det ble startet hjerte- og lungeredning umiddelbart. Dessverre sto ikke livet til å redde denne gangen, sier innsatslederen.

Hendelsen skjedde like ved en laksecamp, men innsatsleder sier padlerne ikke hadde tilknytning til denne. De jobber med å finne ut hvor i strykene velten skjedde.

Sør-Øst politidistrikt melder at hendelsen skjedde ved Vierødfossen.

TA FORHOLDSREGLER: Varaordfører i Larvik kommune, Rune Høiseth. Foto: Alf Øystein Støtvig

– Dette er en dypt tragisk ulykke, sier varaordfører i Larvik kommune, Rune Høiseth til VG.

Høiseth understreker at han ikke vet årsaken til ulykken, men oppfordrer til å ta alle forholdsregler når man skal padle i elv. Larvik er kjent for å være en friluftskommune, og elvepadling er en svært populær aktivitet.

– Alle må ta sikkerhet på alvor. Bruk redningsvest og sjekk hvor det er trygt å padle. Det kan være utfordrende å padle i elv, sier han.

Kriseteamet i kommunen er koblet på, og er klar til å følge opp de pårørende.

– Dette er en tragisk start på sommerferien. Tankene mine går til de pårørende og etterlatte, sier Høiseth.