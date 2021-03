VIL ENDRE: Josefine Gjerde, fylkesleder i Grønn Ungdom Vestland og 2. kandidat i Vestland MDG, vil endre abortloven. Foto: MDG/Thor Brødreskift

Abortstrid på MDGs landsmøte: Vil ha 18 uker selvbestemt abort

Grønn Ungdom foreslår å utvide grensen for selvbestemt abort til 18 uker. Det er å gå for langt, mener MDGs nestleder, Arild Hermstad.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg synes det er en utdatert ordning, og det er en ekstra belastning for kvinner som allerede er i en ganske sårbar situasjon å måtte argumentere for å avslutte et svangerskap, sier Josefine Gjerde, fylkesleder i Grønn Ungdom Vestland og 2. kandidat i Vestland MDG.

I dag er abort selvbestemt fram til uke 12. En begjæring om å gjennomføre en abort etter uke 12, må behandles av en nemnd bestående av to leger.

– Jeg får assosiasjoner til samfunn der man mener kvinner ikke vet best selv. Det handler om tillit, sier Gjerde om dagens ordning.

På MDGs landsmøte til helgen ligger det an til abortsplid. Grønn ungdom vil utvide retten til selvbestemt abort til uke 18.

Flertallet i programkomiteen støtter det - men et mindretall vil beholde dagens grense. Blant mindretallet er MDG-nesteleder Arild Hermstad. Han stiller seg bak et forslag om å beholde dagens grense.

Flere abortstrider

Abort ligger an til å bli en av vårens stridssaker. Før Arbeiderpartiets landsmøte har et flertall av fylkeslagene trosset programkomiteens flertall, der også partileder Støre inngår, og vedtatt at de vil avvikle abortnemndene og innføre selvbestemt abort til uke 18.

SVs programkomité vil ha selvbestemmelse til uke 16 - men også fjerne nemndene helt, noe som i praksis gir kvinnene siste ord til uke 22.

Rødt vedtok på sitt landsmøte å utvide retten til selvbestemt abort til uke 22. Så langt vil ikke Gjerde i Grønn Ungdom gå.

– Nei, vi har allerede åpnet for abort i uke 18. Du må da ha godkjennelse fra en nemd, men nå er det sånn at omtrent 90 prosent av alle kvinner som går til nemd får lov. Da har det ikke noe reell effekt annet enn at det blir en ekstra belastning for kvinnene, sier Gjerde om Rødts forslag.

– Etter uke 18 handler det om medisinske krav. Så da er det en god grunn til å skille den perioden.

Dette er innstillingen Innstillingen fra MDGs programkomite om forslaget om å utvide retten til selvbestemt abort til uke 18 er delt. Flertallet vil: Utvide retten til selvbestemt abort til uke 18. Mindretallet (v. Arild Hermstad, Knut F. Qvigstad, Ingrid Liland, Marion G. Tveter, Ole-Jacob Christensen) vil: Beholde dagens grense for selvbestemt abort i uke 12. Vis mer

Peker på KrF

Abortnemndenes oppgave er å ivareta og sikre rimelig balanse mellom en mors rett til å selvbestemmelse over eget liv og egen kropp, og det lovbestemte vernet om det ufødte liv.

– Ja, vi snakker mye om dette abortkompromisset. Men det er de som er på den andre siden av den abortdebatten som begynte å tukle med kvinners rett til å bestemme selv. Det er ikke vi som har begynt å pirke i det som har vært en våpenhvile, sier Gjerde.

Hun viser til da KrF skulle ta sitt veivalg i 2018, og abortdebatten blusset opp da den ble en del av regjeringsforhandlingene.

– Det har trigget et engasjement der man så på ordningen på nytt, sier Gjerde.

Hun understreker at ingen ønsker at flere skal gjennomføre abort sent i svangerskapet. Hun mener at det isteden bør bli billigere og enklere for kvinner for å få prevensjon.

– Sverige har selvbestemt abort frem til uke 18. Likevel ser vi at flere av abortene der skjer før uke 9 enn det de gjør i Norge. Det er altså ingenting som tyder på at flere benytter seg av muligheten for sen abort, selv om vi åpner for det.

Hermstad: Ikke bare et spørsmål om kvinnefrigjøring

MDG-nestleder Arild Hermstad sier han mener det tryggeste er å fortsatt beholde grensen ved uke 12.

– Det er selvfølgelig helt uaktuelt for meg å innskrenke kvinnens rett til abort. Men problemet oppstår i det man skal gjøre en så stor endring og øke denne grensen opp til 18 uker, og kun gjøre det til et spørsmål om kvinnefrigjøring, sier han.

FOR LANGT: Arild Hermstad mener ikke det har kommet frem en god nok begrunnelse som rettferdiggjør å flytte grensen for selvbestemt abort til uke 18. Foto: Naina Helén Jåma, VG

– De fleste som går til nemnd får innvilget abort?

– Ja, men det nemnden gjør er også å sikre barnet i magens rett til beskyttelse. Det er en del av det de skal ta stilling til, og det tenker jeg at er godt begrunnet i at et ufødt barn også har krav på rettsvern og at den rettigheten oppstår på et tidspunkt i mors liv.

Han sier det virker logisk at den grensen kan være i uke 12, fordi ikke alle organer er dannet før det.

– Men etter det begynner fosteret å bli utviklet med organer og nervesystem, som gjør at det er noe mer - det synes jeg er et prinsippspørsmål. Jeg sier ikke nødvendigvis at det må være det rette stedet å sette grensen, men jeg savner en begrunnelse for at uke 18 er det.

Samtidig påpeker han at det er flere kompromissforslag som skal løftes, og han sier han vil følge debatten på landsmøtet med interesse. Blant annet er det foreslått å evaluere dagens ordning med nemnder.

Også Hermstad mener dette har kommet opp på grunn av debatten i 2018, da KrF gikk inn i regjering.

– Jeg synes ikke det er et godt utgangspunkt for å gjøre denne prinsipielle endringen, nettopp fordi at det er uheldig at det blir et politisk spørsmål å flytte abortgrensen frem og tilbake. Men det er helt legitimt å ha den diskusjonen, absolutt. Og vi skal ha en god diskusjon om det på landsmøtet.