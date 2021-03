MØTE: Frode Berg etter et møte med EOS-utvalget i 2019. Her med advokat Brynjulf Risnes. Foto: Helge Mikalsen

Frode Berg om hemmelighold: − Helt absurd

I et åpent brev til Stortingskomiteen som skal vurdere EOS-utvalgets rapport om saken hans skriver Frode Berg at han er skuffet over at ikke et eneste ord fra rapporten er ment offentliggjort.

Av Jostein Matre

En beslutning er tatt av Forsvarsdepartementet om at alle opplysningene er sikkerhetsgraderte, også om det er uttalt kritikk eller ikke. Slik Berg har oppfattet det skal heller ikke han få innsyn i noe som helst fra rapporten.

– Jeg har virkelig vanskelig for å forstå at dette kan være sant. Det er helt absurd av mange grunner, skriver Berg i brevet, som mandag er delt med flere medier.

Spionutveksling

Stortingets overvåkningsorgan for de hemmelige tjenestene, også kjent som EOS-utvalget, har i over ett år undersøkt omstendighetene rundt Frode Berg-saken. Kirkenes-mannen ble i 2017 arrestert i Moskva og siktet for spionasje til fordel for Norge.

UTVEKSLINGEN: Frode Berg (til venstre) står ved grenseovergangen Morskoje-Nida ved siden av de to litauiske spiondømte mennene, som også ble løslatt som en del av utvekslingsavtalen. Foto: Sikkerhetstjenesten i Litauen, VSD/AOTD

Han ble senere dømt til 14 års fengsel, og tilbrakte nesten to år i fengsel før han ble benådet i november 2019, av president Vladimir Putin, som en del av en spionutvekslingsavtale.

Berg selv mener at store deler av saken allerede er kjent, både fra det han selv har fortalt og ting som har kommet frem i mediene. Han viser også til at han mener Etterretningstjenesten selv langt på vei har erkjent hovedtrekkene i saken.

– Absurd er det også at den som granskes selv kan bestemme at resultatene i granskingen skal holdes hemmelig, skriver han videre, og påpeker at offentligheten dermed ikke får vite om det er noen å kritisere i forbindelse med saken.

Berg: Ble lovet svar

Frode Berg gir i brevet uttrykk for at han forstår at det er innhold i rapporten som ikke kan offentliggjøres, men mener både at noe av det må komme ut, for å opprettholde tilliten til de hemmelige tjenestene. Han mener også at han selv har et visst krav på, og behov for, å få vite hva som skjedde.

– Selv ble jeg av personell fra E-tjenesten lovet svar på mange av de spørsmålene jeg hadde ved hjemkomsten i november 2019. Selv om jeg har stilt spørsmål under debrifer, har jeg så langt ikke fått svar på et eneste ett, skriver han.

ARRESTERT: Frode Berg tilbrakte nesten to år i fengsel før han ble benådet i november 2019. Her fra rettssaken i Moskva, Russland, høsten 2018. Foto: Arthur Bondar

Nå er håpet hans at den nyoppnevnte komiteen kan bidra til å gi ham disse svarene.

EOS-utvalgets leder Svein Grønnern sa til VG før helgen at de ønsket at mest mulig av Frode Berg-rapporten skulle være offentlig. Det har derimot Forsvarsdepartementet altså sagt nei til.

– Forsvarsdepartementet har vurdert informasjonen i EOS-utvalgets rapport og konkludert med at den i sin helhet er sikkerhetsgradert etter sikkerhetsloven, skrev forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i en e-post til VG før helgen.