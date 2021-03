TESTET MASSIVT: – Det er for tidlig å si at vi har kontroll, sier kommuneoverlege i Harstad Jonas Holte. Foto: Øivind Arvola

21 smittet på treningssenter i Harstad

21 personer har nå testet positivt etter coronautbrudd på et treningssenter i Harstad.

Av Therese Ridar

Publisert: Nå nettopp

Etter utbruddet på treningssenteret Family Sports Club på Seljestad, ble rundt 800 personer satt i karantene og nye, strenge restriksjoner ble innført i helgen.

Harstad kommune satte i gang en storstilt testing søndag, med 683 tester.

– Det er ny rekord, og rundt tre prosent av Harstads befolkning. Forrige rekord var 200 tester på en dag, sier kommuneoverlege Jonas Holte.

Av dem som ble testet søndag, var det 10 positive tester. Dermed er det til sammen 21 fra dette treningssenteret som har testet positivt

– Det er for tidlig å si at vi har kontroll, men vi er lettet over at det ikke var flere positive prøver fra søndag. Dette styrker også grunnlaget for å si at vi ikke har skjult smitte i Harstad, sier Holte.

MASSIV TESTING: Harstad testet tre prosent av befolkningen på én dag. Foto: Gisle Oddstad

Harstad har stengt ned alt av offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter innendørs.

– Vi har også offentlig påbud om munnbind og påbud om hjemmekontor for dem som kan ha det. Men det vil gå noen uker før vi vet om vi har klart å slå det ned eller om det har spredt seg til nærkontakter, sier Holte, som begynner å få erfaring på dette.

– Dette er det femte utbruddet vi har hatt, sier kommuneoverlegen.