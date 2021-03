COMEBACK-CARL: Carl I. Hagen sier han er klar for å sitte på Stortinget igjen, etter at han ga seg i 2009. Foto: Hallgeir Vågenes

Frp-Hagen (76) vil tilbake i manesjen: − Slik skal Frp reise seg igjen

Carl I. Hagen rir igjen. 76-åringen vil på ny inn på Stortinget og forteller i dag hvordan han mener Frp kan doble sin oppslutning.

Hagen kommer i dette intervjuet med voldsomme angrep på klima-forkjemperne og sier Norge aldri burde undertegnet Paris-avtalen.

Han sier også at innvandringspolitikken har bidratt til tidens coronasmitte i Oslo.

Og han går lagt i å si at Siv Jensen burde gått av da Frp gikk ut av regjering.

På Stortinget fra 1974 - vil ha comeback

– Jeg går på veggen om jeg ikke har noe å gjøre. Nå har vi pusset opp et gammelt pensjonat som Eli har overtatt på Lesjaverk og jeg er rastløs, sier Hagen.

Det støver ikke av ham, men mannen foran oss ble innvalgt på Stortinget i 1974, altså for 47 år siden.

Han overlot sjefsstolen i Frp til Siv Jensen i 2006 og har ikke hatt fast plass på Stortinget siden 2009.

Men mens Jensen har varslet at hun går av og ikke tar gjenvalg på Stortinget, satser den gamle Frp-høvdingen på nytt for å vinne fast sete i parlamentet.

STARTEN: Bildet er fra Hjelmeland i Rogaland i januar 1974, fra landsmøtet i Frp-forløperen Anders Langes Parti. Her skåler Carl I. Hagen (stående til høyre) med Anders Lange, stående til venstre. Foto: Reidar Z. Lundquist / VG

Hagen håper å sitte i stortingsgruppen til Sylvi Listhaug, som nok står hans politiske hjerte nærmere enn Siv Jensen.

– Jeg gleder meg til å se Sylvi lede partiet, sammen med Ketil Solvik Olsen. De vil utfylle hverandre og jeg har stor tro på at de vil kunne løfte Frp.

Hans parti har blitt filleristet av velgerne i det siste, med målinger helt ned mot seks-syv prosent. Hagen har sagt at målet må være å vende tilbake til 20 prosent.

– Vi hadde over 30 prosent da jeg gikk av som leder og var det suverent største partiet i Norge. Vi hadde over 20 prosent i 2005 og 2009. Mange av de som stemte på Frp i vår storhetstid, da jeg var formann og Siv var leder i 2009, savner det gamle Frp, sier Hagen.

– Savner det gamle Frp

Vi møter ham i Stortinget, som er folketomt og vinterferiepreget.

– Hva er din motivasjon for igjen å bli nominert og få en plass her i huset, 12 år etter du ga deg på Stortinget?

– Fordi jeg igjen har lyst og fordi jeg har fått mange henvendelser om at jeg er savnet. Av typen «jeg stemte Frp tidligere, men jeg savner det gamle Frp».

HISTORISK: I september 2000 feiret Carl og Eli Hagen at Frp var landets største parti, med 28 prosent oppslutning. Foto: Tore Kristiansen

Han legger til:

– Min analyse er at det åpenbart en en god del velgere over 50 år som stemte på Frp før. De kjenner meg og vet hva jeg står for. Kanskje noen av dem vil stemme på meg for å få meg inn i stortingsgruppen. Det er tanken bak å stille.

Han er innstilt på førsteplass av Oppland Frp, men målinger viser at det er en usikker plass. Hagen vil derfor også kjempe om å vinne 3. plassen til Frp i Oslo, som også er en usikker plass.

Det er lov i Norge å stille på liste i flere fylker.

Vi utfordrer ham på sakene han mener partiet skal løfte frem i valgkampen de neste månedene.

– Har forlatt virkeligheten

Han begynner med klima, og nærmest spytter ut ordet.

– De politiske lederne i Norge og Europa har forlatt virkeligheten. I klimameldingen går regjeringen inn for å øke CO2-prisen opp til 2000 kroner og andre ting i budsjettet, som vil gi en bensinpris på 20 kroner.

Det gleder Hagen seg til å kjempe mot.

– Det er klart det vil få folk til å reagere. Klimakostnadene kommer nå fremover - eller de har egentlig kommet allerede, sier han og viser til at de har spurt hva de klimarettede tiltakene koster.

– Der ror regjeringen som bare det, men de innrømmer at det dreier seg om cirka 15 milliarder kroner over statsbudsjettet 2021. I tillegg til de milliardene kommer høyere strømpris, sier han:

– Tiltakene gir også en høyere strømregning, på grunn av elsertifikater som skal subsidiere vindkraft som overhodet ikke er lønnsom. Det er folket som må betale, sier Hagen.

– Ler oss opp i ansiktet

Han sier han ser at det blåser en klimavind i Norge.

– Men når folk skjønner at det er de selv som må betale for dette, og at det ikke har noen virkning på klimaet så vil det skje en holdningsendring, sier han.

Det er han helt sikker på.

KLIMA-KAMERAT?: Carl I. Hagen mener det er unødvendig å pøse ut milliarder av kroner på klimakutt. Foto: Hallgeir Vågenes

Han legger til:

– Dette skjer samtidig som Kina og India ler oss opp i ansiktet og bygger hundrevis av nye kullkraftverk.

– Men du erkjenner at klimaendringer er menneskeskapt og står bak Paris-avtalen?

– Den lille mengde CO2 fra menneskapt aktivitet, cirka tre til fem prosent, har ingen nevneverdig betydning for klimaet. Parisavtalen er helt meningsløs og Norge burde aldri sluttet seg til den, sier Frp-høvdingen.

– Bistand kommer til å bli viktig

I tillegg til kamp mot klima-pengebruk, durer han i vei med gigakutt i bistand og innvandrings-kamp.

– Bistand tror jeg kommer til å bli viktig. Da jeg kom inn i Stortinget i 1974 var bistand noe midlertidig for å hjelpe u-land i gang. Det skulle vare i 10–15 år. Nå har vi i snart 50 år sløst bort mange milliarder, til land med korrupsjon og elendige styringssystemer, slik riksrevisjonen har vist i flere rapporter.

Hagen sier Frp vil kjempe for å bryte regelen om at Norge skal gi en prosent av BNI (BNP før) i bistand.

– Vi er snille og legger oss på FNs målsetting om at land skal gi 0,7 prosent av BNI. Ved å redusere til FNs anbefaling om 0,7 prosent, sparer vi ti milliarder kroner på budsjettet.

Han trenger ikke ta frem kalkulatoren for å legge frem de to innsparingene han foreløpig har nevnt.

– Med kutt i klima og bistand har jeg spart 25 milliarder kroner, som vi kunne brukt på sykehus, eldreomsorg og skatte og avgiftslettelser.

– 58 milliarder

Han sier man også må ta med noe han lover å få grundig frem i valgkampen:

– Livsløpskonstnadene for en kvoteflyktning er anslått til 19,3 millioner kroner av SSB, sier han og viser til en rapport lagt frem av av Sylvi Listhaug i høst.

– Der fremkommer det at 3000 kvoteflyktninger årlig utgjør 58 milliarder kroner. For slike beløp kunne du ikke bare hjulpet 3000, men opp mot en million mennesker i nærområdene der de kommer fra, sier Hagen.

Her er informasjonen om livsløpskostnadene han viser til:

Dette er hentet fra Fremskrittspartiets

innvandrings- og integreringsutvalg - andre delrapport

Høsten 2020: «Ifølge et anslag som SSB har gjort i forbindelse med arbeidet med Brochmann 2-utvalget er livsløpskostnaden per flyktning i Norge 16,4 millioner 2013-kroner, noe som tilsvarer 19,3 millioner kroner omregnet til 2020-kroner. Dette kostnadsoverslaget er basert på det mest realistiske integreringsscenarioet, som forutsetter at 60 prosent er i arbeid etter 7 år,

for deretter å falle. Lønnsnivået er lik gjennomsnittet for R2- og R3-gruppen samt at andel mottakere av helserelaterte ytelser øker med to prosentpoeng per år.

Dette betyr at livsløpskostnaden ved å motta 3 000 kvoteflyktninger i Norge tilsvarer 57,9 milliarder kroner. Norge har de siste ti årene fra 2010–2019 mottatt i alt 20 300 kvoteflyktninger. Livsløpskostnaden for disse tilsvarer 392 milliarder kroner.

SSBs flyktningdefinisjon omfatter imidlertid alle som har fluktbakgrunn, det betyr at både kvoteflyktninger og asylsøkere som har fått innvilget opphold må regnes med blant de som har en livsløpskostnad på 19,3 millioner kroner». Vis mer

Han har fått vann på mølla nå og gyver løs med enda en kjepphest.

– Jeg har i alle år snakket om de langsiktige kostnadene som følge av at vi har fått veldig mange innvandrere med annen kultur og levesett - og annen religion. All erfaring viser at det er det som skaper konflikter i mange land.

Hagen knytter det til coronasmitte.

– Ja, nå ser vi det også med covid19. Det er i de innvandrertette bydelene i Oslo at smittetallene har skutt i været. Det er en av konsekvensene av innvandringspolitikken at Oslo ble stengt igjen denne uken.

– Konsekvens av innvandringspolitikken

– Innvandringen har skylden for coronakrisen i Oslo?

– Ja, delvis, det skyldes den langsiktige innvandringspolitikken som er ført de siste 20–30 årene. Smitten er mye høyere i innvandrerbefolkningen. Det har omsider kommet frem.

– Det skyldes mange forhold; blant annet at de har mindre leiligheter og bor trangt?

– Ja, selvsagt. Men det er en konsekvens av innvandringspolitikken. Hadde vi ført den innvandringspolitikken jeg sto for på 90-tallet, så hadde vi hatt 100 000 færre innbyggere og vi hadde ikke hatt den boligtettheten og de boligprisene, sier han og går enda lenger.

– Jeg tillater meg også å fremme en påstand knyttet til at det gis gratis skiutstyr og gratis utstyr til endel av innvandrerbefolkningen, fordi de er fattige, sier han:

– Og det er at jeg tror en grundig undersøkelse ville vist at for noen av dem er det riktig, men for noen er det fordi de har sendt penger hjem. De har lave inntekter, men i tillegg sender de penger til hjemlandet, i stedet for å kjøpe skiutstyr til barna sine.

FÅR PÅ PUKKELEN: Carl I. Hagen får kraftig kritikk for sine uttalelser om innvandrere - lenger nede i saken. Foto: Hallgeir Vågenes

– Mange vil oppleve det du sier som rasisme?

– Nei overhodet ikke. Det er påpekning av fakta.

Hagen tror at lederskifte i partiet vil bidra til engasjement og han antyder at Jensen burde gått av før.

– Jeg føler en større motivasjon: Lederskifte i et parti skaper både frustrasjon, men også optimisme og pågåenhet, særlig for et parti som vedvarende har gått nedover på meningsmålingene, hvor alle var demotivert.

– Forbauset over Siv

– Burde Siv Jensen ha gått av før?

– Hennes prosjekt var å få oss inn i regjering. Det skal hun ha ros og respekt for. Det greide hun på en glimrende måte. Hun greide å få frem statsråder som ble respektert. Så ble det for mange grå kompromisser og for mye makt til Venstre og KrF. Men hun greide å gjennomføre sitt store prosjekt, sier Hagen og fortsetter:

– Så må jeg nok si at jeg var forbauset over - da hun forstod at hun måtte ta partiet ut av regjering og hennes store regjeringsprosjekt var over - at hun ikke samtidig alvorlig vurderte å gå av som partileder og parlamentarisk leder - og varsle om at hennes prosjekt var ferdig.

Nå som Jensen har gått av og pekt på Listhaug sier Hagen at han merker optimisme i Frp-land.

– De som var demotivert har fått motivasjonen tilbake.

– Vi hadde ikke folk som greide å være statsråder

Han sier partiets vei fremover, var som hans - hamrende løs i opposisjon. Men han sier det er bredde og kvalitet i partiet til også å innta regjering, hvis det skulle bli aktuelt.

– Hovederfaringen fra da vi satt i regjeringen var at Frp har fostret dyktige statsråder. I min tid i opposisjon kunne vi aldri komme i regjering fordi vi ikke hadde folk som greide å være statsråder, sier han:

– Den gamle greia der, at vi ikke hadde dyktige nok folk, er borte: På enkelte tidspunkt var våre statsråder mer kjent og respektert enn mange av Høyres.

– I dag er det omvendt

– Da du etablerte Frp var dere store i byene, med stor støtte fra unge mennesker. I dag er det motsatt; dere har oppslutning i distriktene og blant eldre?

– Ja, i dag er det omvendt, erkjenner han.

– Grunnen til at vi havnet der i Oslo og Bergen er det samme som gjorde at SV var store nasjonalt; de kom inn i regjering og gikk ned. Vi kom inn i byrådet i Oslo og Bergen og innfridde ikke forventningene, fordi det nesten er umulig hvis du ikke har rent flertall selv.

KRITISK: Carl I. Hagen er kritisk til oppgjøret i Oslo Frp. Foto: Hallgeir Vågenes

– Var det unødvendig hard maktbruk å nedlegge Oslo Frp?

– Jeg respekterer at sentralstyret valgte å gjøre det de gjorde. Jeg er veldig usikker på om det var et klokt valg. Men det er historie; nå må vi gjøre det beste ut av det. Nå samler vi partiet og går offensivt mot valgkamp.

– Her i hovedstaden, hvor det er flest innvandrere, sliter dere med oppslutning på fem til seks prosent; det kan se ut som om innbyggerne i Oslo lever godt med innvandrere?

– Jeg skjønner spørsmålet. Endel har problemer med integreringen, men endel har det ikke; de som ikke har det på kroppen har fremdeles den blåøyde holdningen. Det skyldes også at de ikke har fått regningen: Ingen forteller dem kostnaden. Det kommer vi til å gjøre.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sier det blir helt feil å gi innvandringen skylden for covidspredning.

AVVISER: Byrådsleder Raymond Johansen sier Hagens coviduttalelser ikke henger på greip. Foto: Terje Bringedal

– Å forklare smitte av coronaviruset med kultur og religion, henger ikke på greip. Viruset bryr seg ikke om religion og kultur, sier han.

Johansen sier at de som bor trangt og som ikke kan ha hjemmekontor, er mer utsatt for å bli smittet.

– Mange innvandrere bor trangt og jobber for eksempel i kollektivtransporten, butikker og helsetjenesten, altså i direkte møte med andre mennesker. Derfor er det også større fare blant dem for at de blir smittet.

– Stolt

Byrådslederen sier at vi skal ha en streng innvandrings- og integreringspolitikk i Norge.

– Jeg er veldig stolt over at det rødgrønne byrådet har innført bosettingsstopp for flyktninger i området med mange innvandrere. Det er et radikalt brudd med den borgerlige politikken som ble ført i Oslo, der svært mange ble bosatt i Groruddalen og Oslo indre øst, sier Johansen.

– Urovekkende og farlig

De Grønnes profilerte politiker, Lan Marie Berg reagerer kraftig på Hagens uttalelser om klima og innvandrere.

HARM: Byråd Lan Marie Berg sier politikere som Hagen er en viktig årsak til at hun vil inn på Stortinget. Foto: Frode Hansen

– Det er urovekkende og farlig at det fortsatt finnes politikere som sår tvil om at vi står midt i en stadig mer alvorlig klimakrise. Klimakrisen er her allerede: ekstremvær, tørke, flom, matmangel rammer oss alle, men spesielt verdens aller fattigste.

– Grunnen til at jeg stiller til valg

Hun sier han sprer fremmedfrykt.

– Politikere som Carl I. Hagen er grunnen til at jeg stiller til valg til Stortinget til høsten. Tiden for fremmedfrykt og klimafornektelse er over, sier hun og legger til:

– Å regne mennesker på flukt om «kostnader» er å ignorere at dette er folk som har rett på hjelp. Vi som bor i et av verdens rikeste land bør kunne vise mer solidaritet med noen av verdens fattigste og mest sårbare mennesker, som i tillegg rammes mye hardere av klimakrisen enn oss, sier byråden for miljø og samferdsel i Oslo.