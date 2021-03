SNUR IKKE: Helsepolitiker i Arbeiderpartiet, Tuva Moflag. Foto: HELGE MIKALSEN, VG

Ap om vaksinestrategi: − Ikke snudd på noe som helst

Før helgen leverte FHI nye råd om vaksinefordeling. Høyres førstekandidat i Nordland, Bård Thorsheim, sier at Ap-ledelsen må si tydelig om de vil gi flere vaksiner til Oslo enn resten av landet.

Helsepolitiker i Arbeiderpartiet Tuva Moflag krevde lørdag flere vaksiner til Oslo i NRK Lørdagsrevyens hovedinnslag.

Hun støtter dermed Raymond Johansens krav – som han har gjentatt flere ganger, senest søndag – om at steder med høyt smittetrykk bør få flere vaksiner enn steder med lavt smittetrykk.

– Vi må sette flest vaksiner der smittefaren er størst og tiltakene er strengest. Oslo ligger nå på 279. plass blant landets 356 kommuner i andel av vaksinert befolkning, sa Johansen.

Men Ap-ledelsen har så langt stått bak Folkehelseinstituttets (FHI) strategi, som fordeler vaksinene likt geografisk blant annet basert på antall innbyggere i risikogruppene.

– Bør Arbeiderpartiets ledelse avklare om de har snudd?

– Ja, definitivt. Jeg oppfatter dette som Arbeiderpartiets syn, når det flagges så kraftig. At Ap ønsker å prioritere folk i Oslo, foran folk i risikogrupper i andre deler av landet. Jeg tror alle har stor interesse av å få dette avklart, sier Høyres førstekandidat i Nordland, Bård Thorsheim, til VG.

HØYREMANN: Bård Ludvig Thorheim er Høyres førstekandidat i Nordland. Foto: Privat

Mener Oslo trenger flere virkemidler

VG har bedt Ap-ledelsen avklare om de har snudd. De henviser til stortingsrepresentant Tuva Moflag i helse- og omsorgskomiteen som sier:

– Arbeiderpartiet har ikke snudd på noe som helst. Vi mener det er helt riktig tidspunkt å komme med et slikt signal nå som helsemyndighetene reviderer vaksinestrategien.

Ifølge Moflag «trenger Oslo flere virkemidler i verktøykassen».

– Da er vaksine viktig.

Videre sier hun at råd fra fagmyndigheter «alltid» vil «veie tungt» når Ap tar «viktige politiske beslutninger».

– Vi er derfor glade for at FHI selv velger å gjennomgå strategien, og mener det er riktig at de vurderer om vaksinefordelingen skal skjele til at smittetrykket er ekstremt høyt i enkelte områder, enten det er i Oslo eller Harstad.

Ut mot Raymond

FHI leverte før helgen nye råd om hvordan vaksinene skal fordeles geografisk.

– Vi har nå fått små og store utbrudd over hele landet, både i større byer og små kommuner. Men man har klart å slå ned de utbruddene uten å rope på å bli prioritert i vaksinekøen. Jeg mener at Oslos ledelse nå må få til det samme som man har klart i resten av landet, sier Thorheim i Høyre.

– En person i risikogruppen er ikke verdt mer i Oslo enn i Bodø, der vi har et pågående utbrudd nå, fortsetter han.

– Raymond Johansen har gjentatte ganger sagt at man må hive på vann der det brenner, ikke der det ikke brenner. Er det ikke farligere for folk i risikogruppene hvis de bor et sted med høyt smittetrykk, som Oslo, enn et sted med lavt smittetrykk, som for eksempel Kautokeino?

– Det er omvendt. Det er farligere i Kautokeino. Der er et lengre til sykehus og helsehjelp. Det har brent i flere øysamfunn i ytre Helgeland, Hadsel, Mo i Rana, Bodø og Tromsø. Da er det mange steder som skal prioriteres.

SLÅR TILBAKE: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo går kraftig mot kritikerne. Foto: Fredrik Hagen

Byrådsleder Johansen i Oslo presiserer til VG at han ikke ber om flere vaksiner bare til Oslo.

–Jeg sier at vi skal ha likhet med steder i Norge som opplever et høyt smittetrykk. Vi mener at det er en fornuftig bruk av vaksinene. Oslo er, enten du liker det eller ikke, landets hovedstad. Her er det flest folk, folk er ut og inn, og det å få kontroll over smitten her har en betydning for resten av landet. Viruset trives der det er mye folk og her er det mye folk.

Kritisk til endring

FHI leverte før helgen nye råd om hvordan vaksinene skal fordeles geografisk.

Det er ikke offentlig kjent hva FHI har rådet regjeringen til å gjøre.

– Det er viktig å ikke politisk endre strategien, når FHI sitt råd er å fordele vaksiner likt geografisk. Vi kan heller revurdere vaksinestrategi dersom FHI gir nye faglige råd, sier Thorheim.

– Hva sier du dersom FHI anbefaler en ny strategi neste uke?

– Da må vi se på begrunnelsen på det. Det må være helt klart at både helsepersonell og folk i risikosonene over hele landet har like stor verdi. Hvis FHI på faglig grunnlag kan si at også vi i distriktene er tryggere med en annen vaksinestrategi, så er det faglige råd vi vil se på.

– Norge hadde ikke fått en eneste vaksine

Thorheim får støtte av helsepolitisk talsperson Kjersti Toppe i Senterpartiet. Hun mener at vaksinestrategi «ikke handler om politikk, men om faglige vurderinger».

– Vi fraråder å lage politikk av det. Vi vil lytte til de faglige vurderingene. Vi har stor respekt for at det er kompliserte vurderinger bak rådene som blir gitt.

– Det har heller ikke vært slik at man i andre land har prioritert etter smittetrykk. Dersom at FHI tilrår prioriteringer til Oslo og Østlandskommunene, er vi selvsagt positive til det.

– Hvis dere er positive, burde ikke Sp allerede nå kunne si at Oslo bør bli prioritert?

– Fordi det ikke handler om partipolitikk, men om faglige vurderinger, og den sitter ikke Sp på nå.

VENTER PÅ FHI: Helsepolitisk talsperson Kjersti Toppe i Senterpartiet. Foto: Odin Jæger

– Hva tenker du om at smittetrykket i Oslo er mer farlig for personer i risikogruppene der?

– Det er selvsagt et poeng, men dette mener vi at FHI er best til å vurdere.

– Dersom man hadde prioritert vaksine fordeling etter smittetrykk i Europa, hadde ikke Norge fått en eneste vaksine. Det er noe å tenke på.

Sterk kritikk mot Moldes ordfører

Søndag morgen gikk Moldes ordfører, Høyres Torgeir Dahl, ut i VG med sterk kritikk av Oslos byrådsleder Raymond Johansen.

Han fikk raskt krass kritikk i VG fra både Ap-hold og egne partifeller, som Høyres førstekandidat i Nordland.

– Støtter du Torgeir Dahls kritikk av byrådsleder Raymond Johansen?

– Jeg tror ikke han mente at Oslos befolkning ikke hadde gjort nok. Det har vært smitteutbrudd på små og store steder i hele landet. Både folk og lokale myndigheter har gjort alt de kan for å slå ned smitten og lykkes. Alle håper at Oslo lykkes og at de lokale myndighetene tar ansvaret de har, sier Thorheim.