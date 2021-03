AUF: Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon i Trøndelag er i hardt vær på grunn av de omstridte tikronersmedlemskapene. Foto: Marius Knutsen / Scanpix

Hemmelig Ap-rapport om AUF: Medlemmer visste ikke at de ble vervet

En intern granskningsrapport viser at mange unge ikke visste at de ble medlemmer i AUF og at kontingent ble betalt av sentrale AUF-tillitsvalgte, ifølge Trønder-Avisa.

Av Runa Fjellanger

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Trønder-Avisa har fått tilgang på en konfidensiell rapport utført av kontrollkomiteen i Trøndelag Ap. Den inneholder både skriftlige varsler fra to tidligere AUF-medlemmer og intervjuer med fire andre tidligere AUF-tillitsvalgte, ifølge avisen.

VG har tidligere avslørt at seks av ti AUF-medlemmer i 2019 var vervet samme år – og betalte bare ti kroner for å være med.

I Trøndelag var tallet aller høyest: 81 prosent av AUF-erne i 2019 var nyvervede tikronersmedlemmer.

En person med en sentral rolle i fylkespartiet i slutten av 2017, hevder at et stort antall AUF-medlemmer som lot seg verve til et 10-kroners introduksjonsmedlemskap, ikke forsto hva de skrev under på, heter det i rapporten, ifølge avisen.

Avisen Nidaros skriver at Trøndelag Ap har styremøte fredag klokken 12, der de skal behandle rapporten.

– Jeg kan gjerne snakke med mediene etter styremøtet, sier fylkesleder Ingvild Kjerkol til Nidaros.

«Billige triks»

– Jeg har sittet med de telefonene, og ringt rundt til alle ikke-betalende, hvor 49 av 50 sier: Hæ, er jeg medlem, sier en person som står åpent frem i rapporten, ifølge avisen.

Ifølge Trønder-Avisa forteller AUFere i rapporten at de fikk vite om «billige triks» for å få nye medlemmer til å skrive under verveblokken. Et av eksemplene er en underskriftskampanje mot fraværsgrensen, slik VG tidligere har omtalt.

Adresseavisen har tidligere skrevet om at daværende fylkesleder Julie Instad Hole startet et spleiselag for å samle inn manglende vervepenger.

I rapporten skal det også være dokumentasjon for at ledende tillitsvalgte i AUF Trøndelag samlet inn og la ut minst 3000 kroner for ungdommer som ikke betalte inn ti kroner i 2017, skriver Trønder-Avisa.

Dette sikret Trøndelag AUF 300 nye medlemmer og 15 flere delegater på moderpartiets årsmøte samme år.

Da medlemstallene for 2017 var klare på nyåret i 2018, var Trøndelag AUFs største fylkeslag med 2280 medlemmer.

Flere av personene som har forklart seg for kontrollkomiteen har sagt at målet med vervingen var at høyt medlemstall skulle gi posisjoner og makt, skriver Trønder-Avisa. Fylkeslaget har hele tre sentralstyremedlemmer i AUF nå.