SMITTEFARE: Det er tre gjess av denne arten som har fått påvist fugleinfluensa. Disse grågjessene ble avbildet ved Østensjøvannet i 2020. Foto: Ørn E. Borgen, NTB

«Portforbud» for fugler i 37 kommuner etter virusutbrudd

Etter at det ble påvist høypatogen fugleinfluensa i Son, har Mattilsynet innført «portforbud» for fugler i fangenskap. De ber folk unngå å mate ville fugler.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Nå nettopp

Patogen betyr sykdomsfremkallende. Det er det høyst sykdomsfremkallende influensaviruset H5N8 som er påvist hos tre grågjess som ble funnet på tre ulike datoer i juni i havnebassenget i Son.

Prøver ble tatt og Veterinærinstituttet har bekreftet diagnosen. Fredag skriver Mattilsynet at de dermed innfører «portforbud» for alle fjærkre i fangenskap for å unngå smitte fra ville fugler.

Pass på fuglene i disse kommunene

Forbudet innebærer at dyrene skal holdes innendørs eller inngjerdet og under tak, og gjelder i disse kommunene:

Vestfold og Telemark fylke: Kragerø, Bamble, Skien, Siljan, Porsgrunn, Larvik, Sandefjord, Færder, Tønsberg, Holmestrand, Horten, Drangedal.

Viken fylke: Drammen, Lier, Asker, Bærum, Lørenskog, Rælingen, Lillestrøm, Enebakk, Nordre Follo, Nesodden, Frogn, Ås, Indre Østfold, Vestby, Moss, Våler, Skiptvet, Rakkestad, Aremark, Marker, Halden, Sarpsborg, Hvaler, Fredrikstad og Råde.

Blant andre Moss Avis har tidligere omtalt saken.

SMITTEFARE: Fjærkre avbildet i Vestby, en av kommunene som når har portforbud. Foto: Lise Åserud / NTB

«Fugleinfluensa er en alvorlig og svært smittsom sykdom. Flere ville fugler i området har vist tegn på sykdommen. Tiltak for å hindre smitte fra ville fugler til fjærfehold, hobbyhøns og tamme fugler er derfor viktig.» skriver Mattilsynet.

Lav fare for mennesker

De ber også om at man unngår nærkontakt med ville fugler i de samme områdene, og at man ikke mater ville fugler i parker eller ved innsjøer.

«Dette fører til at fuglene samles på små områder og lettere sprer smitte seg imellom. Unntaket er ved faste steder der fuglene er vant til at mating foregår, der kan man fortsatt mate fugler.» skriver de.

KAN SMITTE TAMFUGLER: Ender kan bære med seg fugleinfluensa. Foto: Håkon Mosvold Larsen / SCANPIX

Mattilsynet oppgir at de vurderer smitterisikoen fra fugler til mennesker som svært lav. Men de oppfordrer likevel til å unngå nærkontakt med syke og/eller døende fugler.

Om du skulle finne syke eller døde fugler av artene andefuglen, måkefugler, vadere, rovfugler eller åtseletere, ber de om at publikum kontakter dem med beskjed om nøyaktig hvor dyrene er.

Det var fra november i fjor påvist høypatogen fugleinfluensa i Norge, Sverige, Danmark og flere andre land i Europa, men i Norge ble et portforbud for fjærkre opphevet 1. juni.

