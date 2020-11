VIL HA KORTERE DAG: – Rødt-leder Mímir Kristjánsson ønsker sammen med de andre flertallspartiene i Stavanger å teste ut kortere arbeidsdag. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Vil teste sekstimersdag i Stavanger

Stavanger kommune vil redusere arbeidsdagen til seks timer. – Ikke blitt helt revolusjon enda, sier Mímir Kristjánsson til VG.

«Samarbeidspartiene ønsker å prøve ut nye modeller for å sikre bedre tjenester gjennom økt bemanning. Vi ber om en sak om et prøveprosjekt med sekstimersdag i en av kommunens virksomheter», skriver flertallet

Det er Nettavisen som i dag melder at flertallspartiene i Stavanger (SV, Rødt, MDG, Ap, Sp og FNB) i sitt budsjettforslag kunne tenke seg å teste ut sekstimersdagen. De ønsker å finne én virksomhet i kommunen og gjennomføre et pilotprosjekt over to år.

– Hundretusener står utenfor arbeidslivet i Norge. Samtidig sliter mange seg ut i harde yrker innenfor for eksempel renhold, helse og industrien. Da tror vi 6-timersdag kan være en vei å gå for å dele bedre på arbeidet, forteller Rødt-leder i Stavanger, Mímir Kristjánsson, til VG.

VIL HA KORTERE DAG: Det er 101 år siden det ble innført åtte timers arbeidsdag i Norge. Foto: Thomas Andreassen, VG

– Rødt har jo kjempet for sekstimersdagen lenge. Er dette en drøm som går i oppfyllelse?

– Det er ikke blitt helt revolusjon i Stavanger ennå, men vi er altså klare for et prøveprosjekt i én virksomhet i kommunen for å se hva slags effekter sekstimersdag vil få på produktivitet, sykefravær og trivsel på jobb, forteller Kristjánsson til VG.

Vet ikke prisen

Til Nettavisen forteller han at de ikke vet hva prosjektet vil koste.

– Vi er fullt klar over at en kommune alene ikke kan innføre sekstimersdag uten betydelig innsats fra staten, og dessuten enighet mellom partene i arbeidslivet om å ta ut produktivitetsvekst på en annen måte enn lønnsvekst, sier Kristjánsson til avisen.

Forslaget får Høyre-politiker Aleksander Stokkebø til å reagere.

– Det er en ganske tonedøv prioritering i en tid der flere skal tilbake i arbeid, sier han til Nettavisen.

Publisert: 25.11.20 kl. 11:44

