GIR SEG: Karina Koller Løland vil ikke lenger være smittevernoverlege i Bergen kommune. Foto: Marit Hommedal

Smittevernoverlegen i Bergen sier opp

Etter knappe åtte måneder i jobben har smittevernoverlege Karina Koller Løland sagt opp.

Nå nettopp

Det bekrefter fungerende etatsdirektør Anne-Lise Hornæs til VG.

– Det er riktig at hun har sagt opp sin stilling. Vi skal nå lyse ut stillingen, og dersom det er en periode mellom hennes siste arbeidsdag og en ny smittevernoverlege trer inn i stillingen, jobbes det med en alternativ løsning i form av en konstituering, sier Hornæs.

Ifølge Bergensavisen, som meldte saken først, har hun hatt jobben siden mars, men har jobbet som assisterende kommuneoverlege siden 2013.

– Jeg har aldri under pandemien sittet plassert på et slikt sted i organisasjonen at jeg kan få gjort jobben min på en effektiv måte. Det har vært utfordrende, og da er det vanskelig å ha det overordnede smittevernfaglige rådgivningsansvaret i Bergen kommune, sier Løland til BA.

Ifølge BA har aldri Løland sittet som medlem av den innerste krisestaben.

Hornæs figurerer i jobben mens etatsdirektøren er på ferie. Hun har derfor ikke inngående kjennskap til situasjonen, og vil heller ikke kommentere Koller Lølands utsagn til Bergensavisen.

– Jeg er ikke kjent med saken, så det kan jeg ikke svare på.

Saken oppdateres

Publisert: 21.11.20 kl. 14:08

Mer om Bergen kommune Coronaviruset