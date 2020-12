VG-Peil-Logo Tyngre samtaler hos hjelpetelefon for unge Frivillige som jobber i Røde Kors’ samtaletilbud for barn og unge forteller om en økning av temaer som konflikt i hjemmet, tristhet og angst i november. Siri Nilsen Ahmer Av Publisert 01. desember, kl. 18:13 Unsplash Langt flere unge tar kontakt. De frivillige svarte på over 40 prosent flere henvendelser fra barn og unge denne måneden, sammenlignet med hele november 2019. Helge Mikalsen – De er fortsatt opptatt av følelser, psykisk helse og relasjoner til venner og familie. Men nå preger coronasituasjonen disse temaene, ved at unge snakker om at de ikke kan møte hvem de vil eller ha den relasjonen de ønsker, forklarer leder i Kors på halsen, Nelli Kongshaug. – De spør for eksempel om de fortsatt kan dra og besøke besteforeldre. Helge Mikalsen

Hittil i år har Kors på halsen besvart 19.000 anonyme henvendelser. De fleste som tar kontakt går på ungdomsskolen eller begynnelsen av videregående. I november har de fått henvendelser helt nede i 8-årsalderen.

FØRSTE MØTE: Nelli Kongshaug er leder i Kors på halsen. Hun forteller at mange unge bruker dem som et første sted hvor de kan snakke om det som er vanskelig. Foto: Helge Mikalsen

Leder Nelli Kongshaug sier at det er mer spenninger nå, og at mange forteller om mer krangling hjemme.

– Det er jo normalt at man er uenig med foreldrene sine. Men kranglingen varer kanskje lenger. Før kunne man gå ut og få tankene over på noe annet, mens nå har vi jo ikke den samme muligheten, forklarer Kongshaug.

I starten av pandemien gikk henvendelsene om vold og overgrep ned.

– Nå ser vi at det begynner å ta seg opp igjen. Vi vet ikke hva det skyldes. Mange unge bruker oss som et første sted hvor de kan snakke om det som er vanskelig, før de tør å gå videre til for eksempel alarmtelefonen eller barnevern.

Mindre håp

Selvmord som tema er noe de har håndtert i mange år. Temaet selvmord ligger stabilt på topp hele tiden, og det har ikke vært en spesiell økning der. Men samtalene som handler om selvmord er blitt tyngre, sier Kongshaug.

Hun mener det nå derfor kreves mer av den frivillige i samtalen.

– Vanligvis når man snakker om tematikken så kan man finne et lite håp inni der som man kan ta tak i. Mens nå har vi ikke det håpet heller, fordi det er så vanskelig å se for seg at ting blir bedre. Der merker jeg en forskjell.

Hun sier mye er vanskeligere å håndtere nå.

– Det er ikke bare å gå til helsesykepleier på skolen lenger. Enten fordi du selv kanskje ikke er på skolen, eller fordi helsesykepleier er omdisponert og ikke til stede.

Siden nedstengningen i mars har hjelpetelefonene i landet opplevd stor pågang. Kors på halsen har fått midler fra regjeringen til å åpne et nytt svarsenter i Bergen, utvidet åpningstidene og opprettet nye stillinger. En av dem som startet som frivillig i høst er 22 år.

– Vi får inn flere henvendelser om psykisk helse. Folk sliter mer i denne tiden. Både med seg selv og i relasjoner, sier hun.

ENSOMHET: En av de frivillige som snakker med unge på chat og telefon sier at mange er ensomme. Foto: Helge Mikalsen

Hun forteller at flere henvendelser handler om vold i familien, mobbing på skolen og også mye om fraværet av å ikke ha en skole å gå til og å ikke ha venner. Mange kjenner på ensomhet.

Ifølge en av de frivillige er det krevende samtaler, men også veldig givende. De frivillige ønsker ikke å stå frem med navn.

– Det betyr veldig mye når du føler at du kommer i mål med et barn som du i starten av samtalen følte at hadde det jævlig og bare ville ta livet sitt, og så ender det med at du får en smiley. Det betyr så mye, sier hun.

Hun forteller at de frivillige som jobber har ulik bakgrunn, og at det er en stor styrke. Står de fast i en samtale, så hjelper de hverandre.

– Det er fint å få innspill fra de andre.

– Er det en samtale du husker spesielt godt?

– Jeg hadde en veldig fin vakt for en tid tilbake. Da var det et barn hvor alt virket helt forferdelig. Vi hadde en lang samtale, og jeg fikk bekreftelse underveis på at det jeg sa ikke var helt dust. Plutselig skrev hun «du virker så klok og hyggelig», og det var så fint å høre. Og så endte det veldig fint fordi hun skrev «du reddet livet mitt i dag», forteller hun.

PENSJONIST: En av de frivillige ved Kors på halsen har tidligere erfaring med å jobbe med barn og unge. Foto: Helge Mikalsen

En annen frivillig hos Kors på halsen er 70 år. Hun er pensjonist og har tidligere jobbet i skole og barnevern.

– Jeg ser hvor mye barna trenger det. Det med å være til stede og lytte og prøve å gi de et lite håp. Kanskje ved å lage en plan med dem om for eksempel å tørre å gå til helsesøster, fastlege eller en venn, sier hun.

Vil opprettholde ordinære tjenester

– Jeg er utrolig takknemlig for den jobben de gjør, sier Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad om de frivillige.

RØRT: – De redder liv, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad om de frivillige. Foto: Helge Mikalsen

Ropstad sier det også er viktig å kunne gi barn og unge som tar kontakt grunnleggende oppfølging hvis det trengs, som for eksempel at de kan gå til skolehelsetjenesten eller psykolog.

– Hvis du har vært vant til å gå til helsesykepleier på skolen og den forsvinner, så kan hverdagen bli mer krevende. Derfor er jeg opptatt av at de ordinære tjenestene for barn og unge må opprettholdes i kommunene, sier han.

Foto: Tore Kristiansen

Trenger du noen å snakke med?

Mental Helse kan nås på 116 123. Kirkens SOS kan nås på 22 40 00 40.

Røde Kors samtaletilbud «Kors på halsen» er en tjeneste for barn og unge opp til 18 år, og kan nås på 800 33 321. Tjenesten er åpen mandag – fredag kl. 14–22.

Mental Helse chat: sidetmedord.no. Åpningstider: Mandag 20.00–23.00. Tirsdag 12.00–14.00. Onsdag 12.00–14.00 og 20.00–23.00. Torsdag 12.00–14.00.

Kirkens SOS: soschat.no. Åpningstider: Hver dag 18.30-22.30 og hver fredag frem til 01.30.

Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111.

SnakkOmPsyken.no: Anonym chat-tjeneste for barn og unge (søndag-torsdag kl. 15.00–21.00).