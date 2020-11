BORTE: Politiet mener Anne-Elisabeth Hagen ble drept i huset på Fjellhamar i Lørenskog og fraktet bort i bil – om formiddagen 31. oktober 2018. Foto: Jørgen Braastad

Lørenskog-saken: Politiet legger bort «Åsted Norge»-spor

I sommer sto to kvinner frem på TV og påsto at de hadde sett Anne-Elisabeth Hagen i baksetet på en bil i Ås på forsvinningsdagen. Nå har politiet lagt bort sporet.

– Slik saken står nå har ikke politiet avdekket opplysninger som kan bidra til å verifisere observasjonene eller knytte disse til den straffbare handlingen Anne-Elisabeth Hagen ble utsatt for. Etter en helhetsvurdering jobbes det derfor ikke aktivt med dette sporet per nå, sier politiinspektør Agnes Beate Hemiø i Øst politidistrikt til VG.

Det var i midten av juni at en kvinne sto frem på TV 2-programmet «Åsted Norge» og fortalte at hun trodde hun hadde sett Anne-Elisabeth Hagen i baksetet på en rød BMW X3 i Ås klokken 12.30 på forsvinningsdagen 31. oktober 2018.

– Der sitter det en dame som tar kontakt med meg. Hun stirrer på meg. Jeg ser at hun sitter og drar i noe. Jeg oppfatter det slik at hun ser ned på hendene sine og drar. Jeg tolker det som at hun er bundet, sa kvinnen til Åsted Norge.

Etterlyste aldri utpekt bil

Noen dager senere sto nok en kvinne frem på TV 2 med de samme beskrivelsene fra Ås.

– Da jeg så på «Åsted Norge» sa jeg høyt til mannen min: «Herregud, den bilen har jeg jo sett», sa det nye vitnet.

De to kvinnene varslet imidlertid ikke politiet med en gang, men tok kontakt da Lørenskog-saken ble offentlig kjent i januar 2019. Begge har vært i avhør hos politiet, men den røde bilen ble aldri etterlyst etter «en totalvurdering».

Siden i sommer har politiet gjennomført en rekke undersøkelser. Opplysningene er videre sammenholdt med det øvrige etterforskningsmaterialet i saken, men er nå lagt til side.

Det er over to år siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra boligen i Sloraveien i Lørenskog. Ektemannen Tom Hagen ble i april pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap. Han nekter straffskyld, og for å ha noe med konas forsvinning å gjøre.

Publisert: 23.11.20 kl. 11:01